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3M：資遣員工與申請育嬰假無關

最新更新：2019/07/31 14:07

（中央社記者潘智義台北31日電）針對民進黨立委林靜儀召開記者會，指3M公司不當資遣申請育嬰假留職停薪員工，嚴重違反性別工作平等法。3M台灣子公司今天發布新聞稿否認，強調資遣與申請育嬰假留職停薪無關。

民進黨立委林靜儀今天與桃園市群眾服務協會、婦女新知基金會、台灣勞工陣線等團體共同召開記者會，直指3M公司不當資遣員工，嚴重違反性別工作平等法。遭資遣的當事人林先生在記者會中現身說法，他表示，他在6月10日申請育嬰留停，7天後便被約談告知資遣的消息，他被強迫接受公司資遣，或自己離職。

對上述記者會說法，美商3M台灣子公司表示，高度尊重員工依據法規申請並執行育嬰留停權利，今年截至目前為止，不論男性或女性員工所提出的正式育嬰留停申請，公司全數審核通過。

3M台灣子公司表示，至資遣面談當日前，公司並未收到林先生所填寫正式育嬰留停申請表，關於林先生資遣決定，與其欲申請育嬰留停無關，且合乎台灣法令。3M 面臨數個重要終端市場需求疲軟的營運挑戰。為此，採取一些必要措施應對挑戰，以提升公司的長期競爭力，其中包含組織調整，涵蓋業務部門與後勤支援部門。

3M台灣子公司說，在本次組織調整過程中，僅少部分3M台灣員工受影響。衷心感謝他們對3M台灣的發展與營運所作出的貢獻。身為一家在台灣深耕超過50年且負責任的企業主，在此次調整過程中，以尊重的態度對待每一位受到影響的員工，提供優於法定標準的補償方案，並依據個人狀況進行誠意溝通，以期取得理解與達成共識。（編輯：林興盟）1080731

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