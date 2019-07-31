蘇貞昌小編瞄準上班族 推直式影片字放大

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院長蘇貞昌重視網路宣傳，近期臉書小編出奇招，將政策宣導影片改成直式影片，並放大字幕。蘇貞昌幕僚表示，目的是要讓手機使用者更方便看影片，上下班通勤時間刷好刷滿。

幕僚表示，使用社群網站的族群，還是以手機使用者占多數，考量使用者的使用習慣與便利性，想到以往都是橫式的影片，不如改成直式；如此一來，手機使用者可以直接看影片，不用將行動裝置轉來轉去，上班族通勤時間刷臉書，也更方便。

幕僚說，第一支直式影片，是24日推出、蘇貞昌宣導大型車視野輔助系統的影片，推出後受到網友好評，許多人覺得「很炫」，因為很少看到這樣的形式，分享率跟觸及率也都有好成績。

幕僚指出，直式影片比橫式影片能做的變化更多，因此要花更多時間剪接，除了影片，還會加上圖卡、字幕等各種元素，剪接時間是橫式影片的一倍以上。

至於未來是否政策宣傳影片都改為直式，幕僚表示，會視影片功能與時間而定，例如直式影片適合使用者在通勤時間刷手機，但橫式影片適合在家或辦公室時用電腦桌機觀看，將會採取彈性的作法。（編輯：蘇志宗）1080731