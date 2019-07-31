柯文哲組黨 綠營：創造與郭台銘談合作機會

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北31日電）台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，民進黨與總統蔡英文陣營今天不回應此事；黨內人士則認為，柯文哲「用組黨的行動，主動創造了希望與郭台銘談合作的機會」。

民進黨輔選幹部認為，柯文哲籌組政黨，是營造試水溫、墊籌碼的政治氛圍，一切以柯文哲親口對外說明為主。

民進黨立委郭正亮指出，柯文哲組黨，要看出來的成員，包括政黨菁英、區域立委與不分區立委的名單；此外也要看政黨的主張，大家最好奇的是兩岸的部分，相對於九二共識與民進黨的維持台灣主權現狀，「到底可以提出什麼主張，才有成立政黨的必要與正當性。」

郭正亮認為，如果提出的人不夠看、提出來的政治主張根本說不通，影響也有限，組黨是很現實的；要觀察哪些人會靠向柯文哲、政策路線是什麼樣的邏輯，接下來才能分析衝擊。

他分析，柯文哲一定會參與總統大選這個局，「但是，是否做正的，還不知道」，組黨是留一個可能性與郭台銘來談，如果搞到最後，郭台銘不選，就變成柯文哲自己選。但柯也很清楚，若自己選，「那真的就是第三名，完全沒有機會，也會被批評是出來攪局，而且那個攪局就是要害小英落選。」

郭正亮指出，柯文哲要避免這樣的攻擊，一定要留與郭台銘整合的空間。柯文哲目前不會講要不要參選總統，但搶攻立委是已經確定的，會分階段來釋出訊息，現在就是「先丟炸彈出來、立法院我是確定要搞了啦」，藉此向郭台銘表達決心，接下來才有與郭台銘接觸的理由，但真正的答案，柯文哲9月1日以後才會說。

民進黨立委吳思瑤希望組黨不要淪為參選總統的手段，也不要只是政治操作而已，組黨需要清楚的論述與路線，才是負責任的作法。

民進黨內人士認為，組黨這麼重要的事，柯陣營應該已經籌備許久，在這個時間點拋出來，因為國、民兩黨總統參選人已底定，郭台銘也回國了，外界關注郭台銘動向。此外，時代力量內部也陷入總統要支持誰的討論，柯陣營此時拋出組黨議題，是舖陳過的。

民進黨內人士說，柯文哲拋議題的方式，也是很典型的柯式風格，今天先透露，晚上網路社群就有一波討論，明天柯文哲看風向後再回應，但柯文哲此時不會給明確的答案，會等8月中下旬，根據民調來拍板。

黨內人士認為，柯文哲「用組黨的行動，主動創造了希望與郭台銘談合作的機會」，組黨代表柯文哲在2020不會缺席，而且是以暗示郭台銘自己傾向不選的情況來談；如果郭台銘要選總統，柯文哲就能藉助郭的動能，支持產生柯系立委。

黨內人士分析，柯文哲參選總統的傾向降低，但很想當第三勢力的領導者；如果柯文哲真的不參選總統，可以把市長做好，但2020又不缺席，把政治實力延續到卸任市長後，組黨是蠻合理的安排。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080731