限縮來台自由行 蘇貞昌：更顯示中國是極權國家

（中央社記者顧荃台北1日電）中國限縮來台自由行，行政院長蘇貞昌今天表示，這更加顯示中國是極權國家，想藉此影響台灣經濟發展，不過台灣政府早就有以待之，從來台旅客國籍分布可看出，雞蛋早已不在同一個籃子裡。

中國限縮來台自由行，交通部祭出新台幣36億元的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助，行政院長蘇貞昌今天宣布從9月1日上路。交通部預估將帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，中國片面減少自由行旅客來台旅遊，更加顯示中國是極權國家，用政治力限制人民行動自由，或許中國政府以為這樣足以影響台灣經濟發展，其實並不然，台灣政府早就有以待之，過去幾年早就逐步改善體質，從來台旅客國籍分布可看出，雞蛋早已不放在同一個籃子裡。

蘇貞昌指出，從整個觀光市場來看，過去陸客占來台觀光客比率曾經達到40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，大家都知道「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的道理。因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場。

蘇貞昌說，儘管中國從2016年6月後，已經幾度就來台人數進行政策調控，去年中國來台旅客數占比下降至24%，但整體國際觀光客反而持續增加、突破1100萬人次。從2016年至2018年，中國以外的國際旅客人次從717萬增加到837萬，足足增加120萬人次；而今年上半年，來台觀光客已近600萬人次，預估全年將持續成長突破1130萬人次。

他說，台灣勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，反而可以讓來台旅客穩健的逐年成長。

外交部長吳釗燮出席院會後記者會時表示，台灣是自由開放的社會，中國人民來台旅遊是珍貴的經驗，可以感受自由氣氛、呼吸新鮮的空氣，中國政府片面終止自由行，等於是限制中國人民自己。（編輯：李信寬）1080801