更多編輯台推薦新聞：
美中貿易談判缺進展 北京不甩川普以拖待變
國際

美中貿易談判缺進展 北京不甩川普以拖待變

雷根曾致電尼克森 歧視語罵非洲國家棄台挺中
國際

雷根曾致電尼克森 歧視語罵非洲國家棄台挺中

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
中國暫停47城市來台自由行
中國文化和旅遊部官網公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的省市都將停發。旅遊業界估計，將影響每個月約15萬人次的陸客客源。
中國暫停47城市來台自由行
新聞專題
中國暫停47城市來台自由行6/23

限縮來台自由行 蘇貞昌：更顯示中國是極權國家

最新更新：2019/08/01 15:17

（中央社記者顧荃台北1日電）中國限縮來台自由行，行政院長蘇貞昌今天表示，這更加顯示中國是極權國家，想藉此影響台灣經濟發展，不過台灣政府早就有以待之，從來台旅客國籍分布可看出，雞蛋早已不在同一個籃子裡。

中國限縮來台自由行，交通部祭出新台幣36億元的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助，行政院長蘇貞昌今天宣布從9月1日上路。交通部預估將帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，中國片面減少自由行旅客來台旅遊，更加顯示中國是極權國家，用政治力限制人民行動自由，或許中國政府以為這樣足以影響台灣經濟發展，其實並不然，台灣政府早就有以待之，過去幾年早就逐步改善體質，從來台旅客國籍分布可看出，雞蛋早已不放在同一個籃子裡。

蘇貞昌指出，從整個觀光市場來看，過去陸客占來台觀光客比率曾經達到40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，大家都知道「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的道理。因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場。

蘇貞昌說，儘管中國從2016年6月後，已經幾度就來台人數進行政策調控，去年中國來台旅客數占比下降至24%，但整體國際觀光客反而持續增加、突破1100萬人次。從2016年至2018年，中國以外的國際旅客人次從717萬增加到837萬，足足增加120萬人次；而今年上半年，來台觀光客已近600萬人次，預估全年將持續成長突破1130萬人次。

他說，台灣勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，反而可以讓來台旅客穩健的逐年成長。

外交部長吳釗燮出席院會後記者會時表示，台灣是自由開放的社會，中國人民來台旅遊是珍貴的經驗，可以感受自由氣氛、呼吸新鮮的空氣，中國政府片面終止自由行，等於是限制中國人民自己。（編輯：李信寬）1080801

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報