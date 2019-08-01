秋冬旅遊補助還有第二波 研議鬆綁國旅卡限制

（中央社記者顧荃台北1日電）中國停發赴台灣自由行通行證，交通部祭出新台幣36億國旅補助，行政院長蘇貞昌指示各部會加碼推出第二波補助，包括研議鬆綁國旅卡使用限制。交通部觀光局長周永暉說，預計2週內提出方案。

交通部祭出新台幣36億的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助四大方案，包括自由行週日至週五住宿，每房獎助1000元等，將於9月1日上路，預估將帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。

蘇貞昌今天在行政院會中表示，他要方案中再加入一項，「整合跨部會優惠措施」，比如經濟部有觀光工廠及商圈、農委會有休閒農場、客委會有客庄小鎮與客家文化重點發展區、原民會有部落旅行地區等，也都一併納入獎助措施範圍；也請人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用，共同擴大方案推動成效。

周永暉出席行政院院會後記者會時表示，蘇貞昌在院會中提到，希望各部會加碼，包括農委會、客委會、原住民委員會、人總研議鬆綁國旅卡、經濟部商處司跟中小企業處如何與住宿串連等。

他說，第二波補助將由各部會編列預算，交通部將會凝聚各部會想法，在兩週內提出第二波具體方案。

交通部次長祁文中表示，目前來台旅客中，日韓、歐美、新南向與跟中國大陸約各占1/4，算均衡狀態，估計到年底約會減少40萬名自由行陸客，但這次獎勵方案可填補缺口。

行政院主計總處副主計長蔡鴻坤說，陸客來台自由行上半年約63萬人，每個月約10萬人，每人平均停留7天、花費新台幣4萬元；台灣一年GDP約18兆元，若減少45萬人來台、影響180億元，就是減少0.1個百分點。

蔡鴻坤表示，但因陸客來台都須事先申請，前幾個月已核准的，下半年還是會陸續來台旅遊，目前還不確定實際影響程度；主計處16日將與學者專家召開經濟成長率預測會議，屆時會再對外說明。（編輯：黃瑞弘）1080801