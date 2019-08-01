范雲：團結抗中保台 支持蔡總統連任

（中央社記者葉素萍台北1日電）社會民主黨大安區立委參選人范雲今天呼籲，民進黨、時代力量、綠黨、基進黨、台聯及社民黨的朋友求同存異，團結抗中保台，支持總統蔡英文連任，力拚國會多數。

范雲今天發出聲明指出，2014年的太陽花運動，清楚揭示年輕世代對於舊政治的不耐。2019的今天，外界看到新一波政治的裂解與重組。

她說，拋棄舊政治，建立台灣價值的新政治，不只是總統初選未過關者的投機聯盟，也不只是跳船上船的選擇，應是每一個要攜手合作的政治人物，先跟民眾說清楚自己在關鍵議題的價值選擇，不能忽近忽遠、忽左忽右。

范雲表示，台灣跟中國最大的不同是民主，民主新政治不應僅只是選票爭奪，或是聲量計算，而是在主權、民主、勞權與平權的清楚表態，以及對憲改的主張。只有全面的憲政改革，才能真正促成台灣的多元民主政治。

范雲呼籲，民進黨、時代力量、綠黨、基進黨、台聯及社民黨的朋友求同存異，團結抗中保台，支持蔡總統連任，力拚國會多數，因為，面對守護主權與民主的2020這一戰，台灣不能輸。

范雲投入台北市大安區立委選區，民進黨在大安區的立委布局尚未定案，不過，日前，民進黨主席卓榮泰徵詢黨籍市議員意見時，市議員強烈建議徵召自己人，民進黨台北市議員簡舒培就說，這區沒有理由再禮讓范雲。（編輯：郭萍英）1080801