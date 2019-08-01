吳釗燮：蔡總統出訪成功 國際媒體報導創新高

（中央社記者顧荃台北1日電）外交部長吳釗燮今天表示，總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪非常成功，共有219篇國際媒體報導，過去總統出訪從來沒有麼多報導，國際社會也感受到非常成功。

總統蔡英文7月11日至22日率團訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞4友邦，並分別在去程和回程過境美國紐約及丹佛。

外交部上午在行政院會報告「自由民主永續之旅」成果指出，蔡總統訪問期間受到加勒比海友邦高規格禮遇與接待；去程過境紐約、返程過境丹佛，總共在美國停留4晚，美方也提供出訪團高規格抵、離境及維安禮遇，蔡總統並在過境美國期間與隨團記者茶敘，立下良好先例。

外交部說，行程安排方面，蔡總統出席駐紐約辦事處舉辦的與友邦駐聯合國常代酒會、參加台美企業高峰會及哥倫比亞大學閉門對話、參訪隸屬美國能源部的「國家再生能源實驗室」（NREL），以及由美國國家科學基金會（NSF）出資成立的「美國國家大氣研究中心」（NCAR）等美聯邦政府所屬機構，行程安排體現美方對台灣的支持，具體展現台美關係的友好密切，台美關係升級並邁入新階段的里程碑。

蘇貞昌在院會時表示，蔡總統此次出訪充分彰顯台灣與世界共享自由、開放及永續發展的價值，以及守護民主、抵禦境外威脅的決心。

蘇貞昌說，蔡總統在美國過境期間，首次在駐紐約辦事處公開活動，並與17個友邦駐聯合國代表會晤；首次在過境美國期間舉辦記者茶敘，且AIT莫健主席全程陪同；首次有台灣總統造訪美國中西部地區（科羅拉多州）；更是首次過境美國時間最久。

他說，這麼多的第一，都是外交上難得的重大突破，彰顯台灣不只與邦交國有深厚情誼，更是繼美國陸續通過「台灣旅行法」、「國防授權法」與「台灣保證法」等友台法案後，再次顯示台美關係空前良好。

另外，國安私菸案持續延燒，媒體詢問，傳出有人向美國海關檢舉蔡總統的出訪專機經美國機場走私香菸。對此，吳釗燮回應，私菸根本沒有上飛機，跟總統專機無關，相信美國政府非常清楚。

吳釗燮說，蔡總統「自由民主永續之旅」出訪非常成功，共有219篇國際媒體報導，過去總統出訪從來沒有麼多報導，國際社會也感受到非常成功。（編輯：鄭雪文）1080801