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傳北京抵制金馬獎
第56屆金馬獎報名至7月31日截止，媒體關注因2018年典禮上的台獨言論，傳出中國有意阻撓中國片參賽，行政院發言人Kolas表示，中國片面限制中國藝人或影視工作者來台參賽，無法參加在國際上享有知名度的影展，這是中國方面的損失。
傳北京抵制金馬獎
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行政院：若片面抵制金馬獎 是中國損失

最新更新：2019/08/01 19:32
行政院發言人Kolas表示，如果中國片面限制中國藝人或影視工作者來台參賽，無法參加在國際上享有知名度的影展，這是中國方面的損失。（中央社檔案照片）
行政院發言人Kolas表示，如果中國片面限制中國藝人或影視工作者來台參賽，無法參加在國際上享有知名度的影展，這是中國方面的損失。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北1日電）行政院發言人Kolas今天表示，如果中國片面限制中國藝人或影視工作者來台參賽，無法參加在國際上享有知名度的影展，這是中國方面的損失。

第56屆金馬獎報名至7月31日截止，媒體報導，因去年典禮上的台獨言論，中國有意阻撓中國片參賽，去年金馬獎最大贏家、中國導演張藝謀新作「一秒鐘」沒有報名今年金馬獎引起關注。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出席院會後記者會受訪時表示，金馬獎不會因此格局變小，仍然歡迎各國與華人地區優秀作品參賽。

Kolas說，如果中國片面限制中國藝人或影視工作者來台參賽，無法參加在國際上享有知名度的影展，這是中國方面的損失。政治歸政治，藝術歸藝術，政治本來就不該打壓藝術，不該打壓藝術工作者的言論自由、出版自由，台灣金馬獎永遠敞開大門，歡迎世界各國優秀的影視工作者、導演、演員來台。（編輯：郭萍英）1080801

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