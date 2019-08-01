致力台智友好關係 智利國會議員獲頒獎章

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）外交部長吳釗燮今天頒贈智利國會眾議員梅薩 （Fernando Meza Moncada）睦誼外交獎章，表彰梅薩致力拓展雙方實質友好關係與對台灣的支持；吳釗燮期盼，未來兩國關係能夠更加緊密友好。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮下午在外交部頒贈睦誼外交獎章給梅薩，表彰其致力拓展台智實質友好關係、促進兩國人民情誼的貢獻。

吳釗燮致詞時指出，梅薩與隨行訪台的眾議員貝優里歐（Jaime Bellolio Avaria）、米羅賽維克（Vlado Mirosevic Verdugo），曾共同促成台灣與智利相互免觀光、外交及公務護照簽證，並與智利眾議院總數超過半數以上的友台議員一起聯名支持台灣參與聯合國及世界衛生大會（WHA）；台灣人民感謝在心。

他說，外交部頒贈睦誼外交獎章給梅薩，除了感謝他對台智關係的貢獻及對台灣長期以來的支持外，也要向梅薩堅定捍衛民主自由的價值，表達最高的敬意。吳釗燮期盼，在梅薩協助下，未來台智兩國關係能夠更加緊密友好。

梅薩致詞時感謝台灣政府的邀請；對於獲頒睦誼外交獎章，象徵台灣與智利人民更加緊密的情誼，內心備感殊榮。台灣與智利地理位置雖相距遙遠，但彼此的情誼與共享的理念價值，讓台智雙方更加相知、相惜；他承諾，將持續與台灣共同努力守護自由、民主與人權的普世價值。

外交部表示，梅薩夫婦一行4人應政府邀請，於7月29日至8月2日訪台。梅薩曾擔任5屆智利眾議員，並在2017年至2018年間擔任安地諾區域共同體議會的議長等要職。（編輯：郭萍英）1080801