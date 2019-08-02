拒當韓國瑜副手 王金平：參選到底

（中央社記者楊思瑞台南2日電）前立法院長王金平今天到台南市出席母校台南一中新任校長就職典禮，會前媒體受訪表示，已婉拒出任總統參選人韓國瑜的副手；但將會參選到底，以何種方式還要看上天的安排。

王金平先與媒體話家常表示，今天回到母校非常高興，也去看了一下當時的教室和座位，是一種難忘的回憶。

隨後媒體詢問「韓國瑜有當面提出副手的邀約，但遭拒絕」是否屬實。王金平表示，因為韓國瑜可以考量的人選非常多，所以已婉拒邀約，請他盡量考慮別人。

至於未來是否還會與韓國瑜會面，他說，雖然有黨內人士在安排，但認為目前沒有這個必要，可以慢一點再說。

媒體追問王平金對未來如何規畫，王金平說，先前講過「一定參選到底」，這句話從來沒有變過，但要用什麼方式，就看上天安排；上天怎麼安排，他就怎麼走。現在雖然有支持者自動自發進行的連署，聽說已連署了十多萬份，但自己還沒有發動。

媒體詢問對於台北市長柯文哲組黨。王金平表示，給予柯文哲尊重與祝福。至於柯陣營是否與他接洽、合作，王金平說，「這不宜多說」，未來再說。台南一中新任校長由廖財固接任。（編輯：黃世雅）1080802