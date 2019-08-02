蔡總統：集合最大能量守護台灣

（中央社記者黃旭昇新北2日電）總統蔡英文今天表示，作為總統與總統候選人，她要集合最大的能量，不管是台灣派或中華民國派或中華民國台灣派，大家一起團結守護台灣。

蔡總統今天上午前往新北市五股工業區，參觀生產機能性服裝的儒鴻企業公司後，接受媒體訪問，做以上表示。

對於立委林昶佐退出時代力量，總統表示，不適合評論時力的內部事情，但必須特別肯定立委林昶佐與洪慈庸是非常認真與優秀的人才，也希望他們繼續努力。

總統說，民進黨與時代力量將來要如何共同努力與合作的方式，民進黨中央會依照決策機制溝通與決策。

至於記者詢問是否會邀請林昶佐加入民進黨，總統表示，民進黨與時代力量是有共同的理念，重要的是共享價值與責任感，黨中央與決策機制會決定是否邀請林昶佐入黨。

至於台北市長柯文哲若組織政黨，是否會衝擊蔡總統連任的選情。蔡總統表示，身為總統以及總統候選人，要集合最大能量守護台灣，不管是中華民國派、台灣派，或中華民國台灣派。

總統說，民主多元本來就是價值，也是讓不同的政治人物與政黨競爭，貼近民意的方式。此階段，有各種不同結合的可能性，主要還是匯集最大的力量，不管是台灣派或中華民國派，一起守護台灣。

總統說，台灣當然是台灣人的台灣，這幾年在外交上的努力與貢獻，國際社會都認為台灣是可以一起努力打拚的夥伴，說台灣是世界的台灣也不為過。（編輯：李錫璋）1080802