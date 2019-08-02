經部蒐集時力立委補助 徐永明怒嗆同標準查各黨

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、廖禹揚台北2日電）時代力量黨團總召徐永明今天說，經濟部在收集時力黨團申請補助情況，請在下午5時公布調查結果，並以同樣標準清查各黨團；經濟部說，收集資料過程有疏失，造成委員困擾，致上歉意。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，他接獲爆料，經濟部秘書室以「特急件」傳真，要求經濟部所屬單位，提供包括已退出時代力量的立委林昶佐、以及時代力量立委洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌等5人，在105年2月至今年7月間，向經濟部申請補（捐）助、委辦情況，並在2日下午1時前回復。

曾銘宗說，各部會若有明顯違反行政中立的狀況，國民黨團會到監察院進行告發。

時代力量立法院黨團總召徐永明舉行記者會表示，相信現在所有資料都已經彙整在部長辦公室，下午5時前希望經濟部把調查結果公告在網站上讓民眾知道；他要問經濟部長，是誰下令要收集資料，為什麼要用「特急件」，「資料收集又要做什麼用處？會不會晚上出現在誰臉書？」

徐永明說，這件事行政院知不知情，只有經濟部在做嗎，勞動部是否也在收集時力黨團資料，請公布資料讓人民檢視，「這是行政部門的政治醜聞」；他要求行政部門以同一標準、全面清查各黨團，看看這些委辦案、補助案有沒有問題。

時代力量黨主席邱顯智受訪時表示，他看到時也嚇一跳，若依經濟部的函文，是在下午1時經濟部就得到相關資訊，希望盡快公布查詢結果。他認為，如果要清查就要一視同仁，「怎麼會針對時代力量黨團？」這部分覺得非常不解。

黃國昌表示，時代力量坦蕩蕩，請經濟部用一體的標準來清查，若發動國家機器，當代民主國家沒有人可以接受。

經濟部則在下午澄清表示，蒐集資料的作為，是因為日前時代力量立委高潞．以用助理申請補助案，引起社會高度關注及爭議，為了避免後續需要說明時，再進行查證恐導致時間落差，進而引起社會誤解，所以進行相關的蒐集與查證。

經濟部表示，本案是為因高潞委員事件做內部的資訊蒐集，以因應相關輿情，但在資料收集過程確實有作業疏失，經濟部對造成相關委員困擾，致上歉意。（編輯：林興盟）1080802