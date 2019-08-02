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蔡其昌：民進黨應整合在野 組護台大聯盟

最新更新：2019/08/02 17:06
立法院副院長蔡其昌（前中）2日到台中會勘道路工程，他會後受訪表示，黨中央應該整合「在野跟我們目標一致的政黨」，集結成護台大聯盟。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真　108年8月2日
立法院副院長蔡其昌（前中）2日到台中會勘道路工程，他會後受訪表示，黨中央應該整合「在野跟我們目標一致的政黨」，集結成護台大聯盟。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真　108年8月2日

（中央社記者蘇木春台中2日電）對於時代力量立委林昶佐宣布退黨，與同黨立委洪慈庸皆表態支持總統蔡英文連任。立法院副院長蔡其昌今天表示，黨中央應該整合「在野跟我們目標一致的政黨」，集結成護台大聯盟。

蔡其昌今天會同台中市政府、消防局等單位，到台中市清水區會勘鰲峰山步道、甲南社區消防通道與國道4號等道路工程，會後接受媒體聯訪。

針對台北市長柯文哲1日宣布籌組台灣民眾黨，蔡其昌說，尊重柯文哲組黨，那是他的權利，在這個階段台灣面臨很大的威脅，從香港看到一國兩制實施的結果讓香港人痛不欲生，所以台灣人要引以為戒，國家的存在、台灣的自由民主，沒有任何可以取代的。

蔡其昌指出，年底的選戰很關鍵，怎麼樣確保中華民國的主權存在、台灣人民可以繼續享受自由民主，這就是年底選戰非常重要的主軸，任何人去成立政黨，只要違背了這個主軸，相信都不是大家所樂見的。

至於柯文哲的兩岸政策，蔡其昌說，對岸的一國兩制、台灣主權的侵犯與想要併吞台灣的野心，柯文哲的政策未來要交代清楚，昨天沒有看到這方面的論述，到底成立的這個黨，是否能夠確保抵擋中國的威脅，是人民迫切想要知道的。

對於林昶佐昨天宣布退黨，與同黨立委洪慈庸皆表態支持蔡英文總統連任。蔡其昌說，很樂見林昶佐、洪慈庸或其他比較能夠捍衛主權、支持台灣主權的政黨，在年底組成一個捍衛中華民國主權、台灣民主自由的大聯盟，這是對台灣最大的利益。

蔡其昌說，民進黨黨中央作為護中華民國主權最大的政黨，他認為黨中央應該積極整合這些「在野跟我們目標一致的政黨」，集結成一股最大的力量，相信這是最好的，也是老百姓最樂見的。（編輯：林沂鋒）1080802

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