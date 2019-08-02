韓國瑜8/3桃園造勢 鄭文燦：地點容納人數有限

國民黨提名總統參選人韓國瑜將在桃園市興仁公園與支持者舉行「相見歡」，桃園市長鄭文燦（中）2日表示，興仁公園無法容納4萬、5萬人，會請警方多做交通疏導。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年8月2日

（中央社記者邱俊欽桃園2日電）中國國民黨提名總統參選人韓國瑜明天晚間將在桃園市興仁公園與支持者舉行「相見歡」，桃園市長鄭文燦今天表示，興仁公園不大，無法容納4萬、5萬人，會請警方多做交通疏導。

國民黨桃園市黨部表示，韓國瑜明天一整天將在桃園舉行參香活動，預計將從龜山壽山巖起展開9座宮廟的參香行程，晚間將在中壢區興仁公園與支持者舉行「相見歡」的行程。

鄭文燦下午結束市政行程後，接受記者訪問時表示，基本上任何競選活動只要是合法申請就依規定辦理，這是基本的原則。

鄭文燦說，興仁公園其實並不大，沒辦法容納4萬、5萬人，他知道國民黨籍市議員跟立委都在動員，在網路上發了很多動員令，所以興仁公園明天會稍微擁擠，請去的民眾跟附近居民特別注意。他會請警察多做好交通疏導，但動員的人數跟實際可以容納人數應該是有落差。

記者問到擺攤會取締嗎，鄭文燦說，會看實際情況。（編輯：李錫璋）1080802