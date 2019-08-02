邱顯智傳簡訊慰留林昶佐 3日可望碰面

（中央社記者陳俊華台北2日電）立委林昶佐昨天宣布即刻退出時代力量。時力黨主席邱顯智今天說，昨晚有再傳訊息給林昶佐，兩人明天有機會在立委參選人陳雨凡競辦開幕茶會碰面，會盡一切可能跟林昶佐聯絡，極力慰留。

邱顯智今天下午到立法院與時力立委黃國昌會談。對於立委林昶佐昨天宣布退黨後，兩人是否有聯繫上，邱顯智受訪時表示，昨天晚上有再傳訊息給林昶佐，明天兩人都會去時力立委參選人陳雨凡競選辦公室開幕茶會，也許會遇到林昶佐。

邱顯智也說，他有看到林昶佐上午接受廣播專訪時表示，如果黨的價值理念相符，「一通電話就可以再回來」，他跟林昶佐是多年好友，基本上會盡一切可能跟林昶佐聯絡，極力慰留。

媒體詢問，台北市長柯文哲擬組「台灣民眾黨」，恐壓縮到時代力量國會席次。邱顯智說，台灣民眾黨基本上跟時力的立場截然不同，柯文哲的兩岸立場跟時力完全不一樣，「不可能支持柯文哲」，也完全不認同柯文哲的兩岸政策與「兩岸一家親」主張；台灣民眾黨跟時代力量是在價值的兩端，是不同政治光譜。

至於時力的支持者中，也有很多「柯粉」，邱顯智回應說，支持者來源有各自不同背景，時力就是要堅持自己的價值，他接任黨主席時就說過，要堅持台灣主權、婚姻平權、勞動權、居住正義、司法改革等，時力一定會堅持立場。

邱顯智表示，時力是三一八學運後的「天然獨」世代組成，政治立場不可能認同「兩岸一家親」，也不可能認同台灣民眾黨的主張。（編輯：楊玫寧）1080802