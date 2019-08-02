蔡壁如：柯文哲暫未設定投入參選總統

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市市府顧問蔡壁如今晚接受專訪時指出，台北市長柯文哲暫未設定要投入參選總統，若他未來要參選是被民進黨逼的，許多人認為不該只有菜包或草包可選，別讓民眾含淚投票。

柯文哲1日宣布籌組「台灣民眾黨」，他的心腹蔡壁如晚間接受台視新聞專訪。

專訪中，蔡壁如表示，柯文哲在首任台北市長任內曾提過不成立基金會及政黨，他有達到承諾；連任後，柯文哲偶爾會提及，政治人物是否需要政黨才能凝聚共同價值的人討論事務。

她說，柯文哲要成立政黨時很隨興，在2、3週前，柯文哲與退休醫師、金融界友人及大學教授吃飯時，會中有人提議應成立政黨。經討論後，決定以「台灣民眾黨」提出組黨申請，並規劃在柯文哲生日舉辦創黨大會，但無人願意擔任發起人。

蔡壁如指出，因當時沒人願意，所以由她擔任發起人，但她是公務員，曾詢問過法務，公務員是否可當發起人。經了解，若還未正式成立政黨前，是可以的。她前往內政部申請後，消息被曝光，就被許多支持者責怪，質問柯文哲要成立政黨為何沒通知，目前有許多支持者想要參加成為創黨黨員。

蔡壁如說，6日創黨大會當天，有團體會送柯文哲「上醫醫國」匾額，是希望他若成立台民黨可以凝聚有志一同的人。目前政黨還未成立，仍有程序要跑，且內政部也不見得同意，現在連黨綱都還沒寫。

她表示，柯文哲曾提過台民黨將是柔性政黨，可能會以新創方式，像設網頁讓支持者入黨等作法。最近在討論黨綱內容，下星期二前會送進內政部審議。

媒體報導柯文哲成立政黨後會有三套劇本，包含參選總統等。蔡壁如對此指出，柯文哲一直認為剛選上市長又要投入下次選舉，不是正常社會該有的現象；外界認為，若柯文哲出來參選總統會變歷史罪人；幕僚認為，柯文哲去年選舉贏得驚險，應該珍惜得來不易的選票。

蔡壁如表示，柯文哲2014年選台北市長，是因許多人不滿當時執政黨才投給他，去年高雄市長選舉也出現同樣狀況。去年選舉，許多台北市民仍願意投給柯文哲，是因為看到他的認真及勤奮，這也是柯文哲提及的心裡難關。

她說，每到選舉，統獨議題就會被提起，這對選舉很有效，但柯文哲認為是否可改變現今的選舉文化，讓民眾更理性審視政治人物。

對於明年總統選舉，蔡壁如表示，柯文哲暫時還未設定要參選，但不知道未來局勢會如何變化，若局勢發展到他要參選，就是民主進步黨逼的，相信許多民眾都認為現在只有草包或菜包可選，希望不要搞到民眾是要含淚投票。

蔡壁如指出，目前還未討論到與前鴻海董事長郭台銘見面事宜，但有與郭台銘的幕僚保持聯繫。

她也提到，近期與柯文哲利用假日前往其他城鄉參訪，過程中，有民眾提到，若高雄市長韓國瑜選上就要移民，民眾對未來呈現焦慮，這是執政黨應該要考量的問題。

蔡壁如說，柯文哲還是會持續到各地參訪，好像「只有宣布要參選，沒有人會宣布不參選」，到各地參訪，學習到其他城市在農業、工業的優點，他前往各地參訪，也可透過台北市長身分帶動當地經濟。（編輯：戴光育）1080802