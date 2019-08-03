特勤改革 蔡總統：事權統一能有效調度管理

（中央社記者游凱翔台北3日電）私菸案檢討，未來國安局將直接督導總統府侍衛室、正副元首官邸警衛室。總統蔡英文今天表示，這是她交付給局長邱國正的任務，她也支持邱國正看法，事權統一能有效指揮調度及管理。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，前國安局長彭勝竹請辭獲准，但也引起外界對制度改革聲浪，要求國安特勤中心、總統府侍衛室「事權統一」；邱國正昨天親上火線在特勤中心主持記者會，宣布將直接督導總統府侍衛室、正副元首官邸警衛室。

蔡總統上午出席「第12屆崇越論文大賞頒獎典禮」後接受媒體聯訪，針對國安局直接督導侍衛室的議題，蔡總統表示，這就是她交付給邱國正的任務，目前在於維持特勤人員管理的制度、紀律，並檢討及改進。

蔡總統指出，邱國正昨天召開記者會前曾向她報告，而她也支持邱國正的看法，未來事權統一能有效指揮調度及管理。

此外，由於前國軍退除役官兵輔導委員會主委邱國正接任國安局長，外傳遺缺由前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬接任。蔡總統今天僅表示，若有確定的人選，行政院會對外發布。

總統府侍衛室是總統府的編制，總統警衛室則是隨著總統而成立，兩單位人員大多來自國安局，雖然國安局長在任務編組成立時為特勤中心指揮官，但平時督導實務都由總統府侍衛室管理，若發生軍紀事件，外界認為易衍生責任歸屬不明的問題。（編輯：黃國倫）1080803