挺蔡總統連任 游錫堃：民進黨員的義務也是責任

（中央社記者游凱翔台北3日電）前行政院長游錫堃婉拒「一邊一國行動黨」邀任黨主席。總統蔡英文今天表示，游錫堃是民進黨創黨黨員，需要他的經驗與經歷共同面對台灣的挑戰；游錫堃則說，他對民進黨是「愛到深處無怨尤」。

以陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」18日將成立，勸進前行政院長游錫堃出任黨魁，游錫堃昨天說抱歉並誓言與民進黨共榮辱，繼續為台灣正常國家努力。

蔡總統上午出席「第12屆崇越論文大賞頒獎典禮」，主辦單位台灣管理學會創會理事長游錫堃也出席。蔡總統接受媒體聯訪表示，游錫堃是民進黨創黨黨員，也是她很敬重的資深前輩，從創黨到歷經種種挑戰迄今，在最困難的時候都有游錫堃跟大家一起面對挑戰。

蔡總統說，尤其在此時此刻，更需要游錫堃的學識、經驗、從政經歷，共同面對台灣所面臨的挑戰。

游錫堃受訪表示，他是民進黨的創黨黨員，對民進黨是「愛到深處無怨尤」。媒體詢問是否代表支持蔡總統連任，游錫堃回應，這是民進黨員的義務也是責任。

游錫堃回憶，他當年在圓山飯店內的房間策劃籌組民進黨，只有他與秘書知道，且當年前總統蔣經國還有一組特勤人員就住在圓山飯店，而歷經美麗島事件、陳文成命案、林宅血案、江南案這麼多的危險，才有機會奠定民進黨的基礎。

媒體詢問，是否擔心「一邊一國行動黨」造成綠營分裂。游錫堃說，應該要以分進合擊，而不是用分裂眼光去看待，因為一邊一國行動黨是為了2020台灣主體性而努力，讓台灣邁向正常的國家；而一邊一國行動黨也期望，選舉過程中能在國會擁有一席，應該不會推派總統候選人。（編輯：黃國倫）1080803