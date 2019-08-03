私菸案藍委要求陳菊負政治責任 綠委：無限上綱

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）國安局昨天公布私菸案76人涉案，強調會下重手記過調職。國民黨立法院黨團今天要求，應公布所有購買香菸的名單、公務車派車單由誰簽核；總統府秘書長陳菊也應到立法院進行說明。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，立法院沒有調查權、只有文件調閱權，私菸案目前各單位密切進行行政調查、司法單位進行司法調查，應尊重並將行政調查與司法調查做好，他質疑國民黨難道要開始干預辦案、進行政治操作。

李俊俋表示，這起案件，國安局已經說明清楚，目前尚未說清楚的是華航，華航行政調查部分是否再完整化，其他部分就靜待司法調查。

國民黨立法院黨團今天召開「國安局重手究責 私菸案謎團未解」記者會。國民黨團總召曾銘宗表示，這次走私案，軍方涉案人士受到重懲，對照華航相關人員受到的懲處，「完全是重懲軍人」，已引發軍方反彈。派遣公務車載運菸品的派車單究竟由誰簽核，也應該向外界說明清楚。

曾銘宗說，國民黨團要求，總統府應該公布購買私菸的名單。另外，除了行政、法律責任外，也要追究陳菊應負的政治責任。國民黨立委費鴻泰表示，根據總統府組織法第9條，總統府秘書長負責綜理總統府事務。這次走私案是屬於「事務」，應由總統府秘書長負責。

國民黨團副書記長林奕華、國民黨立委許毓仁等人都呼籲陳菊應主動出面說明。許毓仁表示，陳菊應該要到立法院說清楚、講明白，對於私菸案，總統府是否知情，並接受國會議員的調查。

民進黨立委賴瑞隆表示，私菸案是長期以來國安體系的陋習、違法事端，國安局長、總統府侍衛長因此下台，所有的行政責任非常清楚，國民黨為了總統大選的選舉利益，藉此進行政治鬥爭，無限上綱到要求陳菊負責，這是典型先射箭再畫靶。

賴瑞隆表示，支持改革讓國安體系更透明，但不應用政治鬥爭的角度獲取政治利益，拿國安局的私菸案作為政治鬥爭的工具，國人無法接受，國民黨應該適可而止。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，國安局昨天公布私菸案細節，共76人涉案、7977條。國安局長邱國正表示，保證全案未釐清前調查不會終止；他會下重手，相關主管、人員起碼記過以上，涉案者並調離現職。（編輯：黃國倫）1080803