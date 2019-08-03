小黨搶攻國會席次 泛綠面臨整合難題

（中央社記者溫貴香台北3日電）泛綠陣營小黨林立搶攻2020年國會席次，民進黨主席卓榮泰拋出「保衛大台灣」前提，盼團結各黨、各派力量，如何整合，成為包括民進黨在內的泛綠陣營，亟待解決的難題。

時代力量立委徐永明認為，小黨的決戰關鍵在於能否提出亮眼的不分區立委名單，預料各政黨將會發生搶人大戰；而國會席次是否大洗牌，台北市長柯文哲是否參選2020總統是重要觀察指標。

搶攻國會席次，柯文哲籌組台灣民眾黨6日將舉行成立大會，前總統陳水扁曾預告民間將組成的新政黨「一邊一國行動黨」也敲定在18日成立，加上前台南縣長蘇煥智可能組黨及日前成立的喜樂島聯盟政黨，小黨拚出頭來勢洶洶，已在夾縫中求生存的綠黨、社民黨、台聯、基進黨、時代力量等泛綠陣營小黨各自備戰。

黨政人士受訪表示，對小黨而言，光是黨名的辨識度就需要一段時間的推展，新成立的政黨品牌效應不是很穩固，反而是舊政黨、藍綠兩大黨品牌相對穩定；其次，明星級政治人物加持雖有利新興小黨，以柯文哲即將成立的台灣民眾黨而言，政治明星能否將選票有效轉嫁到立委候選人身上都需要一段時間發酵，但從過去經驗來看，未必有效。

這位黨政人士分析，最後關鍵仍在小黨之間彼此的競爭關係；其次，新興小黨與兩大政黨的政治光譜問題，在當前的國際與國內政治局勢下，能否團結保衛台灣是選民非常關心的議題，新興小黨能否與大黨之間保持良善的合作模式，攸關小黨能否有效發展的關鍵。

以時力來說，在高雄鳳山、新北淡水等選區都提名立委人選，強碰綠營現任立委，為了推動整合，民進黨主席卓榮泰和時力黨主席邱顯智，最快將在下週見面會談。

立法院已三讀通過的台灣首部政黨法規定，政黨補助款門檻由現行不分區立委得票率3.5%降至3%，若以第9屆立委選舉投票數計算，門檻由42萬6655票降至36萬5705票，減少約6萬票。

徐永明表示，時代力量在立法院成立黨團，發揮政策影響力的例子，讓許多小黨躍躍欲試，不過，立委選舉是單一選區兩票制，小黨真正能突破5%的得票門檻，進而分配到不分區立委席次可能還是少數。

他分析，在這種情況下，很多選票會被浪費，對大黨還是有利；不過，政黨補助款已經下修，這對小黨日後發展還是有些幫助。

徐永明認為，國會席次是否大洗牌，關鍵在於柯文哲籌組的台灣民眾黨，再者台灣民眾黨到底可以拿下多少立委席次，則取決於柯文哲是否參選總統；若柯文哲不選，以首都市長母雞帶小雞衝刺國會席次，屆時選票能否轉移至立委參選人身上，有待觀察。

徐永明說，不分區名單是各政黨要展現政黨價值與理念，未來可能會產生搶人大戰，這是一個重要觀察指標，對小黨而言，要拿立委席次主要還是要看不分區，搶攻區域立委席次還是比較困難。（編輯：林孟汝）1080803