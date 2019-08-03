韓國瑜桃園造勢批綠執政 籲用選票翻轉貧窮

（中央社記者余祥台北3日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到桃園造勢，他向支持者表示，台灣人民絕大部分都害怕現在、擔心未來，要用選票能翻轉貧窮，「別問政府為你做什麼，要問你把票投給什麼人」。

韓國瑜獲國民黨提名參選總統後競選起手式，直搗民進黨執政的桃園市，今天接連走訪9座宮廟造勢，最後一站在興仁公園演說，支持者擠滿現場，主辦單位預估有3萬人參加，現場國旗飄揚，最後還高唱中華民國頌、夜襲等歌曲。

韓國瑜在支持者簇擁下，走上舞台車，與6選區立委參選人同台，包括立委參選人陳學聖、萬美玲、呂玉玲、陳根德、吳志揚、魯明哲，陳學聖並高喊「我們全數到齊了」，營造團結氣勢。

韓國瑜致詞時說，他被正式提名以來第一場就選擇桃園，代表他對桃園的期待，他也對桃園有深厚感情，今天到了現場，他看到支持者永遠這麼熱情，代表大家熱愛中華民國。

韓國瑜說，總統蔡英文執政3年多來，台灣人過得好苦，經濟倒退、信心喪失、人才外走、兩岸緊張。台灣人民絕大部分都害怕現在、擔心未來。

韓國瑜說，如果從事政治活動沒辦法讓人民富足安居樂業，有什麼顏面與資格面對人民。民進黨執政3年多來，手上有權力卻吃香喝辣，連總統專機都可以走私香菸。他從沒看過一個總統這麼不愛自己國家，永遠不喊中華民國。

韓國瑜說，老百姓太無力、無辜，想。改變卻沒有辦法，只有這張選票，「別問政府為你做什麼，要問你把票投給什麼人，」 就會有不一樣的國家

他也提到，台灣外匯存底世界第4、銀行存款從22兆漲到38兆，怎麼可能過苦日子，「只有無能的總統與政府才會讓台灣越來越窮。」

韓國瑜強調，天上老鷹再雄壯威武，沒有兩隻翅膀飛不起來，再好的腳踏車沒有兩個輪胎跑不動，而總統與立委就像翅膀與輪胎，缺一不可。他說，再讓蔡總統執政4年，台灣會黯淡無光，盼2020支持桃園6位立委參選人和韓國瑜，用選票決定台灣命運、翻轉貧窮，走向美好未來。（編輯：黃瑞弘）1080803