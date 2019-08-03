有能力推這麼多社福 蔡總統：因經濟穩定成長

總統蔡英文（前右）3日訪視台東地區，從中午到晚間一口氣跑了7個行程，其中包含到關山天后宮參香，祈求國泰民安。中央社記者盧太城台東攝 108年8月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）總統蔡英文今天訪視台東，談到政府近年有能力推動這麼多福利措施，包括幼兒園津貼補助、減稅、和即將推出的長照3.0，都是因為經濟穩定成長。

總統蔡英文今天訪視台東，從中午12時許至晚上8時，一口氣跑了7個行程，近150公里。和關山天主教私立聖十字架療養院修女共進午餐，訪視農民、學校、孩子書屋等。

蔡總統也細數這幾年推動的政績，包括和台東有關的花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化，以及8月1日起實施的育兒福利政策、今年5月的減稅、和即將推出的長照3.0。

蔡總統表示，長照3.0是要讓住在機構的老人家有補助，讓老人家安享晚年。

總統說，為什麼政府可以做這麼多事，因為經濟穩定成長，儘管外面條件不好，但台灣的經濟持續穩定成長。

總統也表示，台灣目前面臨的局勢，確實挑戰比較高一點，大家都看到香港正在發生什麼事，香港人為什麼上街頭，因為他們認為民主自由的生活方式受到威脅，我們也希望台灣現在享有的民主自由生活方式，也能一代一代的傳下去。

蔡總統晚上參加台東國際熱氣球嘉年華的光雕晚會，總統說，國際熱氣球嘉年華已是台東著名品牌，加上多元的原住民文化、大地藝術節吸引各地觀光客來台東。去年有1100萬觀光客來到台灣，未來希望中央地方協力帶領更多人來到台東觀光。

蔡總統接著出席原住民委員會在台東市森林公園舉辦的「原住民族國際音樂節」。

總統說，8月1日是原住民族日，因此從去年開始她指示原民會，在原住民族日的前後一定要舉辦音樂節。原住民文化是台東重要的資產，也是台灣很重要的資產，這麼重要的資產要與世界共享。（編輯：方沛清）1080803

2019 PASIWALI Festival原住民族國際音樂節3日晚間持續在台東森林公園舉行，總統蔡英文（前右2）出席與會，受到熱烈歡迎，開心比出勝利手勢跟民眾合影。中央社記者盧太城台東攝 108年8月3日