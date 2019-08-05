蔡總統：巴拉圭司法體系 有助台商投資獲保障

總統蔡英文（右）5日上午在總統府接見巴拉圭最高法院院長希梅內茲（Eugenio Jimenez）（左），蔡總統表示，期盼希梅內茲能對台灣司法體系有更深入認識，並深化雙邊司法合作交流，一起為兩國權利與社會正義做出更多貢獻。中央社記者鄭傑文攝 108年8月5日

（中央社記者游凱翔台北5日電）總統蔡英文今天接見巴拉圭最高法院院長希梅內茲（Eugenio Jimenez）夫婦，蔡總統表示，希梅內茲強化機關透明度、預算合理化、打擊審案延宕，有助台商在巴拉圭的投資受到司法保障。

蔡總統表示，從今年初迄今，巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）及最高法院院長希梅內茲相繼來訪台灣，很高興能在總統府接連接待巴拉圭立法及司法最高首長。

蔡總統說，上個月是台灣與巴拉圭建交滿62週年，透過元首及高層間的互訪、交流越來越活絡，經濟部長沈榮津日前也率團訪問巴拉圭，並出席第19屆台巴經濟合作會議，也針對農業發展、提升產業競爭力、培育通訊人才等議題，都有進一步共識；過去3年間，台灣也持續組團考察投資環境，並針對觀光產業等合作交換意見。

蔡總統表示，她知道希梅內茲非常關心巴拉圭投資議題，並強調司法爭議的重要性，也提到若缺少司法保障會影響投資及工作機會。

蔡總統說，希梅內茲所帶領的最高法院致力於強化機關透明度、預算合理化、打擊審案延宕等3大工作，相信巴拉圭的司法體系將更公平、有效率，而希梅內茲的理念，有助台商在巴拉圭的投資受到司法保障。

蔡總統表示，期盼希梅內茲的來訪能對台灣司法體系有更深入認識，並深化雙邊司法合作交流，一起為兩國權利跟社會正義做出更多貢獻。（編輯：蘇志宗）1080805