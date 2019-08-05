亞太國會議員聯合會登場 17國代表出席

（中央社記者顧荃台北5日電）外交部今天表示，「亞太國會議員聯合會」（APPU）第83屆理事會暨第49屆年會5至7日在台北舉行，共有17國代表出席，其中日本代表團共14名國會議員與會，是人數最多者。

外交部上午透過新聞稿表示，APPU年會5至7日在台北圓山大飯店舉行。這次大會是由APPU中華民國（台灣）代表團主辦、外交部協辦，會中將推選台灣代表團團長、立法院長蘇嘉全擔任大會主席；立法委員余宛如擔任理事會主席。

外交部表示，今年APPU年會的主題為「海洋民主及永續印太」，參加的會員暨準會員計有太平洋6邦交國（索羅門群島、吉里巴斯共和國、馬紹爾群島共和國、諾魯共和國及吐瓦魯國，均由議長親自率團，帛琉共和國由副議長率團）、日本、馬來西亞、蒙古、巴布亞紐幾內亞、泰國、關島及台灣共13國，與會人員共有100名，其中48人具國會議員身分。

外交部說，日本代表團由眾議員山口俊一率領共14名國會議員與會，是各外國代表團中人數最多者。此外，另有紐西蘭、澳洲、德國及印尼等4國議員參與APPU系列活動，總計包含台灣共有17國、81名外國訪賓共襄盛舉。

外交部指出，APPU是日本已故前首相岸信介（Kishi Nobusuke，現任首相安倍晉三的外祖父）及友台眾議員賀屋興宣（Kaya Okinori）等人，於1965年11月發起成立，最初名稱為「亞洲議員聯合會」（APU, Asian Parliamentarians’Union），1980年在台北舉辦第16屆年會時，為歡迎太平洋新興國家加入而隨之擴大，並改名為現稱之「亞太國會議員聯合會」（APPU, Asian Pacific Parliamentarians’Union）。

外交部說，APPU成立宗旨，主要是基於自由、民主與反共理念，透過年會的舉辦，討論亞太地區共同關切議題，藉以維繫與擴大各會員國國會議員的交流並強化凝聚力，進而促進區域友好、親善、和平、安定與繁榮，同時維護自由與民主的正常發展。今年是繼2014年8月時隔5年之後，再度於台北舉辦，也是台灣第10次主辦APPU年會。（編輯：蘇志宗）1080805