歐洲經貿辦事處長將卸任 最想念台灣人民

（中央社記者游凱翔台北5日電）總統蔡英文今天頒贈歐洲經貿辦事處處長馬澤璉「紫色大綬景星勳章」，馬澤璉表示，「很多人問我，離開台灣最想念什麼？想念的東西很多，但我最想念台灣人民」，台灣擁有這麼棒的人民及民主機制，相信與歐盟關係越來越好。

馬澤璉 （Madeleine Majorenko）於西元2015年7月接任歐洲經貿辦事處長，8月即將卸任回到歐洲，蔡總統上午在總統府頒贈「紫色大綬景星勳章」，並由馬澤璉致詞發表感言。

馬澤璉表示，很榮幸能獲得此勳章，她在蔡總統就任前來到台灣，並親眼見證蔡總統的就職典禮，更見證蔡總統所領導團隊的政績讓台灣得以繁榮。

馬澤璉說，她在台灣已經4年，4年的時光一轉眼就過了，這段期間雖然工作辛苦，但也感到非常快樂，因為這段期間台灣與歐盟創下許多不容易達成的成就，包括許多諮商會談並觸及各個領域。

「很多人問我，離開台灣最想念什麼？想念的東西很多，但我最想念台灣人民。」馬澤璉表示，台灣人民相當勤奮也很有創意，並致力於為國家服務，台灣人民天性溫暖樂觀，這是非常棒的地方，因此對台灣來說，最珍貴的資產就是「人」。

馬澤璉也說，很高興能夠看見台灣的民主機制，台灣非常尊重人權、法治及民主價值，也因為這些特點，讓歐盟視台灣為理念相近的夥伴，而台灣擁有這麼棒的人民、良好的民主機制及對人權的尊重，未來勢必光明無限，且台歐雙方的關係會越來越好。

馬澤璉最後表示，她身為一名女性，很驕傲能夠認識蔡總統。（編輯：黃國倫）1080805