王金平：與郭共識一起為台灣打拚 見韓以後再說

前立法院長王金平（前右）5日在立法院鎮江辦公室揮毫「齊心共榮逆增上緣」的下聯致贈網友，離去時向眾人揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 108年8月5日

（中央社記者范正祥台北5日電）前立法院長王金平今天表示，3日與鴻海創辦人郭台銘有見過面，兩個人相談甚歡，共識就是一起為台灣的前途共同打拚。

王金平今天在立法院接受媒體聯訪。對於郭王3日會面，兩人是否有談到選舉上的合作，王金平說，「現在那方面還沒有談到」。

面對媒體詢問，覺得郭王配是否有可能，王金平表示，「現在也沒有這個設想啊」。至於「未來」郭王配是否有可能，王金平則說不清楚。

前立法院長王金平（中）日前在臉書舉辦以文會友活動，出一題上聯「齊心共榮逆增上緣」，5日選出網友對出的下聯「戮力同光順益下情」，並親自寫成墨寶準備致贈給得獎者。中央社記者徐肇昌攝 108年8月5日

至於是否有與郭台銘約下一次會面，王金平說，「我們隨時可以約見面的」。

國民黨總統參選人韓國瑜希望黨主席吳敦義出來整合黨內團結，王金平回應說，當時初選之前諸多建議一樣也都沒有被採納，未來看起來也沒有什麼好再建議。關於整合一事，王金平表示，未來的問題未來再說。

媒體詢問，有沒有和韓國瑜或台北市長柯文哲約見面，王金平都同樣答覆，「以後再說」。

對於外界想像郭柯王聯盟的可能性，王金平說，這個都是假設性問題，根本就還沒有成形。

王金平日前在臉書舉辦以文會友活動，出一題上聯「齊心共榮逆增上緣」，邀請網友來對出下聯，參與者踴躍。王金平今天在立法院鎮江辦公室，選出網友的對句「戮力同光順益下情」，並親自寫成墨寶準備致贈給得獎者。（編輯：黃國倫）1080805

前立法院長王金平（右）日前在臉書舉辦以文會友活動，出一題上聯「齊心共榮逆增上緣」，邀請網友對出下聯。他5日在立法院鎮江辦公室選出網友的對句，並親自寫成墨寶準備致贈給得獎者。中央社記者徐肇昌攝 108年8月5日