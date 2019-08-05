是否與柯合作立委選舉 卓榮泰：要符合台灣利益

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨主席卓榮泰今天被問到是否可能與台北市長柯文哲的台灣民眾黨在立委選舉合作，卓榮泰說，只要符合台灣利益、國家整體優先，都願意合作。至於柯文哲是否符合這項原則，他說，那要問柯本人。

民進黨今天與台灣基進共同推薦立委參選人，卓榮泰希望政黨合作形成抗中保台大聯盟。至於明天下午是不是要與時代力量主席邱顯智見面，卓榮泰受訪時不願意證實。

卓榮泰表示，他近期會與不同黨派的負責人見面，過去也已見過好幾位，大家比較注意他和邱顯智的會面，時力過去這段時間在處理內部的事情，過了這兩天週末，各自應該處理得比較好，約的過程中，「本週是適當時間」。

對於台聯今天表態願推黨主席劉一德代表泛綠陣營參選汐止立委。卓榮泰表示，與時代力量提過，互相尊重現有立委選區，汐止選區是時代力量立委黃國昌應該尋求連任的地方，如果時代力量也是這樣的想法，那民進黨在這選區提名會是「零」。

至於其他黨派參選的意願，他說，民進黨只能在未來有機會時再進一步對話。

對於時代力量也在民進黨其他已有席次的立委選區提人，卓榮泰說，包括淡水在內的其他選區，「我們有的已經提名了，有的會在近期內進行徵召」，他會跟時代力量好好談，希望能夠化解所有分散力量的可能性。

媒體也關切是否可能與柯文哲的台灣民眾黨在立委選舉合作。卓榮泰說，柯文哲現在應該還在組黨的過程，重點可能是在尋求更高層的人支持，立委部分好像目前還沒提到。他強調，任何政黨只要符合合作的對象，都願意合作，但是大前提不能改變，也就是要以台灣利益為優先，國家整體發展為考量。

媒體追問柯文哲有無符合卓榮泰的大原則，卓榮泰說，「那要問他（柯文哲）本人」。（編輯：黃國倫）1080805