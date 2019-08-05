朱立倫：選舉後期會跟韓國瑜分享調配市政選務時間

（中央社記者王承中台北5日電）針對是否以過來人經驗，建議高雄市長韓國瑜如何調配市政與選務時間，前新北市長朱立倫今天表示，現在講這些都太早，等到選舉較後期時，再來跟韓國瑜分享過去的經驗，相信韓國瑜會處理好。

朱立倫今天南下高雄參訪，媒體詢問，上次總統大選，朱立倫在擔任新北市長期間，請假將近3個月全心選總統，是否可以分享經驗給韓國瑜，如何調配市政、選務的時間會比較合適，目前韓國瑜的狀態是否有檢討空間。

朱立倫表示，現在只是選舉初期，現在講這些都還太早，等到選舉比較後期的時候，他再來跟韓國瑜分享一下過去的經驗，他也相信韓國瑜會處理得非常好。對於是否有再跟韓國瑜見面，朱立倫說，公布初選民調當天就已經見過面，後來也有保持聯繫。

對於前立法院長王金平今天表示，3日已與鴻海創辦人郭台銘見面。媒體詢問朱立倫對於郭王合作的可能性，朱立倫表示，他認為合作最後都還是跟國民黨合作，不管是郭台銘或王金平，期待大家能夠團結在一起。

朱立倫指出，他堅決地相信，國民黨要團結在一起，不管是郭台銘、王金平或是國民黨其他重要人士，最後還是一定要團結在一起，一定盡最大的努力。他曾說過，初選過程裂痕比較深、傷害比較大，多一點耐心，大家共同努力。

媒體追問，朱立倫將於8月15日訪美，是否會幫韓國瑜探路，朱立倫表示，他受到包括美東華人學術聯誼會的邀請，會有公開演講，也會見一些老朋友，過程中當然會表達國民黨的立場，希望所有的朋友能夠支持國民黨及國民黨總統參選人。（編輯：蘇志宗）1080805