韓國瑜盼吳敦義出面整合 國民黨：一定全黨相挺

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨副發言人黃心華針對高雄市長韓國瑜希望國民黨主席吳敦義出面整合表示，韓國瑜已是國民黨總統參選人，國民黨一定會全黨相挺。近吳人士指出，整合本就是黨中央的責任與職責。

韓國瑜今天接受媒體聯訪時表示，國民黨黨內整合問題，他重申希望吳敦義出面整合，而他個人則表達最大的誠意。「黨中央如果出面，對黨內一些有影響力的重量級人士來說，一定會有一些感召的作用」。

國民黨副發言人黃心華受訪表示，2020總統大選規模宏大，絕非單靠少數人或特定人士就能成功。韓國瑜已是國民黨總統參選人，國民黨一定會全黨相挺，讓所有同志都一起幫助韓國瑜團結整合，也希望大家都以重返執政為最高的處理原則。

近吳人士表示，黨中央本來就有整合的責任與職責，這個部分不用韓國瑜說，吳敦義都會盡力整合，因為這本來就是該做的，且吳敦義對於整合本來就很有經驗，2008年的國親合，讓國民黨重返執政，成為國會第一大黨，當時吳敦義就扮演重要的角色。

挺吳的中常委則建議，黨中央以及韓國瑜競選團隊，對於鴻海創辦人郭台銘在初選時所關注的方向或提出的政策，應該要盡量吸納整合，成為將來競選時的政策，讓郭台銘所提出的政策有落實的可能。（編輯：楊凱翔）1080805