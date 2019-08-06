柯文哲組黨 鄭文燦：給他祝福

（中央社記者邱俊欽桃園機場6日電）桃園市長鄭文燦今天出訪日本，上午他在桃園機場說，台灣擁有組黨的自由，不管哪一個人組黨，最終就是要接受選民的考驗，對於台北市長柯文哲組黨，「我們給他祝福」。

鄭文燦今天前往日本進行姊妹市訪問，他上午在桃園機場搭機前接受媒體聯訪表示，這次出訪將拜會千葉縣、成田市2個地方，也將參訪千葉美術館、離岸風力發電等設施，與僑界朋友見面。這次是單純的城市交流與出訪，行程後半段會與桃園市議會訪問團會合。

記者問到，柯文哲今天將召開台灣民眾黨創黨大會，未來對傳統藍綠間的票倉異動有何看法時，鄭文燦說，民主的台灣擁有組黨的自由，擁有表達意見的自由，這是很可貴的價值，不管哪一個人組織政黨，最終就是要接受選民的考驗，需要在未來選舉得到支持。

鄭文燦說，組黨在台灣是完全自由的，但組黨以後，考驗才開始，柯文哲在政治上有他的想法，「今天是他組黨的日子，我們給他祝福」。

另外，中央氣象局發布近日將有颱風利奇馬襲台，鄭文燦表示，已做好萬全的準備，他在12日返台，中間如果有颱風過境，會按照作業準則處理。（編輯：陳清芳）1080806