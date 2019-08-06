柯文哲怨民進黨 2017世大運後就當他假想敵

（中央社記者梁珮綺台北6日電）對於是否投身2020總統選舉，台北市長柯文哲今天重申，「我本來就不是很想選」、「我從頭到尾都不是很想選」，認為民進黨從2017年世大運後就把他當假想敵，才搞成如今的局面。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

有媒體民調顯示，柯文哲若與鴻海創辦人郭台銘合作，在2020總統大選中相當有利，有媒體就此詢問柯文哲看法。

柯文哲說，政治常常是這樣，若講不出更好方法，現在的爛方法就是最好方法，「我們常常是在爛蘋果當中找一個比較不爛的，現在還是一樣」，指國民黨、民進黨總統候選人底定後，知識分子與產業界都焦慮得一塌糊塗。

被問及是否參選時，他則說，如今的局面是民進黨製造出來，「我從來沒說我要選」，但2017年世大運結束後，民進黨卻把他作為假想敵，「打到最後國家亂掉」。

他說，若能將台灣整體利益與未來長期發展，以及人民最大福祉最最重要考量，很多事情可以避免，「台灣不應當走到今天這地步」。

柯文哲說，自己身體算是很好，也勤奮用功，即使如此，假日各縣市走透透、平日上班，還是一件很累的事，盼台灣不要陷入只有選舉的局面，應所有人靜下心，把每天該做的事情做好。

對於香港反送中遊行，他認為，北京政府處理香港問題時要冷靜一點，而台灣30年來的民主改革，社會成本最低，雖然內部吵吵鬧鬧，但民主自由還是台灣最核心價值。

他說，大陸取消陸客自由行，「一個成語叫色厲內荏，你也是沒有自信啊，怕大陸老百姓到台灣來，看到台灣民主自由會動搖」，重申經濟發展跟政治發展不可能存在太大落差，台灣的經驗還是給大陸一個很重要參考。（編輯：張銘坤）1080806