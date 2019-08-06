一芳兩制惹議 蔡其昌：台灣人無法接受應道歉

（中央社記者范正祥台北6日電）知名手搖飲一芳水果茶昨天在官方微博發文指堅決維護一國兩制，反對暴力罷工；許多台灣民眾揚言拒喝，立法院副院長蔡其昌今天表示，一芳必須道歉，台灣人絕對不能接受一國兩制。

蔡其昌上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，對於一芳水果茶5日下午發文維護一國兩制，蔡其昌認為，這是很不恰當、很不對的行為，台灣的消費者和民眾怎麼可以忍受，一芳應出來說明。

蔡其昌也說，一芳的主力都在中國，股東一定是厲害的股東，才會擴張的如此之快；但台灣加盟店有跳出來表態反對這項聲明，主持人周玉蔻詢問一芳此舉否因為台灣市場太小，蔡其昌則說「除非一芳不要台灣的市場，但這是他的家。」

他分析，企業有一種是打從心底要舔共的，另有一種是無奈的，這兩種是不一樣的。他也重申，此事太離譜了，台灣人絕對不能接受一國兩制。一芳必須出來道歉。

周玉蔻問及，柯文哲創黨是否會對民進黨的總統和立委選情造成很大的威脅？而柯的台灣民眾黨如果在蔡其昌選區提名立委參選人，蔡其昌是否會緊張？蔡其昌說，政治工作不用怕競爭，兵來將擋，水來土掩。

至於柯文哲究竟會不會選總統，蔡其昌認為，柯文哲的首要考量應是爭取國會席次，這是柯文哲的第一志願，「柯文哲還是希望郭台銘選總統」，邏輯上，「這會是柯文哲最好的算盤」。柯郭兩人各有盤算，會去計算怎樣最符合雙方利益。（編輯：李信寬/林孟汝）1080806