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柯文哲組黨 蘇貞昌：希望政黨都能團結台灣

最新更新：2019/08/06 13:31
台北市長柯文哲6日舉辦台灣民眾黨創黨大會。行政院長蘇貞昌（前右）上午到花蓮視察蘇花改仁水隧道工程，受訪時表示，樂見台灣人民有結社的自由，也希望每一個政黨都是為台灣、團結台灣，抵禦外敵。中央社記者張祈花蓮攝 108年8月6日
台北市長柯文哲6日舉辦台灣民眾黨創黨大會。行政院長蘇貞昌（前右）上午到花蓮視察蘇花改仁水隧道工程，受訪時表示，樂見台灣人民有結社的自由，也希望每一個政黨都是為台灣、團結台灣，抵禦外敵。中央社記者張祈花蓮攝 108年8月6日

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）台北市長柯文哲今天舉辦台灣民眾黨創黨大會。行政院長蘇貞昌上午在花蓮受訪表示，樂見台灣人民有結社的自由，也希望每一個政黨都是為台灣、團結台灣，抵禦外敵。

蘇貞昌今到花蓮視察蘇花改仁水隧道工程，媒體提問「柯文哲成立台民黨，是否會衝擊2020大選選情」。蘇貞昌回應，今天能有百個政黨成立，是當年多少台灣人努力衝破國民黨的黨禁而來，樂見人民結社的自由。

另外，被問到柯文哲昨天批評「總統蔡英文旁邊每一個都貪污」，蘇貞昌受訪表示，貪污是嚴重指控，一定嚴辦，但蔡總統身邊有很多人過去也是在柯文哲身邊，不知道他是講哪位。

蘇貞昌說，如有證據一定速查速辦，若沒證據，不能放空話指責，影響自己給人家的觀感和可信度，且慶富案、兆豐案等都不是蔡政府時代，蔡執政後也都嚴查嚴辦，希望不要指責做事的人，錯把別人的貪污講到現在的蔡政府。（編輯：黃世雅）1080806

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