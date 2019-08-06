卓榮泰會邱顯智 政策優先順序不應成為合作障礙

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨主席卓榮泰今天下午將與時代力量黨主席邱顯智會面，他喊話表示，政策優先順序差異不應成為合作障礙，盼能就部分選區的衝突矛盾展開協調，達成好的結果。

時代力量在高雄鳳山、新北淡水等選區都提名立委人選，強碰民進黨現任立委。

邱顯智昨天晚上於臉書發文提到，時代力量堅守本土價值，作為黨主席，他支持總統蔡英文連任，並提出多項法案盼民進黨回應。

對於邱顯智表態支持蔡總統連任。卓榮泰今天透過臉書貼文指出，無論邱顯智是代表個人，還是整個政黨，支持此刻各組總統候選人中唯一能夠守護台灣主權與安全的蔡總統，「我們除了感謝，還是感謝」。

卓榮泰期許，未來兩黨的合作並不僅在於總統大選上的表態，而是在國會多數面臨國民黨的強力挑戰下，能有更多選區上的協調；他說，下午將與邱顯智針對未來大選中的合作交換意見，希望能有好的結果，就部分選區的衝突矛盾展開協調，讓所有憂心台灣前途的支持者放心。

卓榮泰說，邱顯智昨晚提出的幾項政策議題，都是民進黨長期關切的議題，也竭力在執政過程中處理。作為執政黨，過去一段時間，所面對的是從府、院、黨乃至黨團各個委員，以及民間多元和複雜的政治意見如何收攏，有效整合，並落實到政策執行。

他說，這是執政過程中，不足為外人道的千頭萬緒；他相信時代力量的朋友一定能夠理解和體會，畢竟時代力量與民進黨都不是一言堂，「也絕非任何一個人的政治意見就能夠主導全局」。

卓榮泰說，民進黨從今年初開始針對各種政策議題，與許多民間團體搭建起平台，透過黨平台，連結民間和府院黨團，讓民間意見有機會進入政策審議過程，婚姻平權法案正是在這樣過程完成。

他提到，從守護台灣主權與安全的立場，到能源轉型，甚至是婚姻平權，其實兩黨有很多相同的理念；對於一些政策優先順序或實踐方法的差異，不應該是這場關鍵戰役下黨際間合作的障礙，更不應該成為最後親中的國民黨勢力漁翁得利的機會。

卓榮泰認為，因為民進黨的執政，開啟年金改革、轉型正義、能轉轉型、乃至婚姻平權等改革，過程中未能做到時力理想中的100分，但也因為民進黨執政，重新穩定台灣國際社會的地位，獲得包括美國在內等價值相近盟友肯定。這些在一個國民黨多數的國會恐怕都將化為泡影。

他強調，民進黨願意與社會各界合作，團結守護台灣，民進黨認知到過去政黨間競爭的齟齬，但也更肯認到此刻面對中國威脅與國民黨復辟可能導致的過去3年多改革成果的覆滅，團結才是唯一的出路。（編輯：林孟汝）1080806