接見國際科展代表團 總統：你們是國家實力來源

總統蔡英文（前右）6日在總統府接見「2019各國國際科學展覽會代表團」，與獲獎同學台北市復興實驗高中鄭舒允（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 108年8月6日

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天接見國際科學展覽會代表團成員，盛讚參賽同學是「台灣之光、國家實力的來源」。總統期許同學們能夠保持對科學研究的熱情，持續參與專題研究，每一分付出和累積都將創造台灣更美好的未來。

蔡總統上午接見參加「2019各國國際科學展覽會代表團」致詞表示，她1日與中央研究院院士林榮耀及在中小學科展獲獎的同學們見面，今天很高興又能見到將出國參加各國科展的成員，希望大家能獲得好成績。

總統說，科教館今年選拔出26名學生的22件作品，代表台灣分別參加美國、義大利、突尼西亞及俄羅斯等國的國際科學展覽會，不僅讓自己的努力在國際舞台發光發熱，也讓世界看見台灣科學教育的成果。

總統舉例表示，像是「美國英特爾國際科技展覽會」是全球最大規模的中學生科學展覽競賽，今年共有超過80個國家及地區、1842位學生參賽，台灣代表團13位同學在激烈競爭下脫穎而出，參展的10件作品有9件獲獎，尤其數學科兩件作品雙雙獲獎，而首次跨入行為和社會科學領域作品，也獲得好成績，非常不簡單。

總統提到，今年許多傑出作品都充滿創意，「你們就是我們國家實力的來源」，希望大家能夠保持對科學研究的熱情，持續參與專題研究，每一分付出和累積都將創造台灣更美好的未來。

總統也感謝在場的指導老師及長期贊助單位的代表對科學教育的支持，並希望他們持續推動科學專題研究的普及和國際交流，為台灣培養更多的科學和科技人才。（編輯：李信寬）1080806