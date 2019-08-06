成立台灣民眾黨 柯文哲：相信蔡總統不會阻擋

（中央社記者顧荃、梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲今天成立台灣民眾黨，並當選黨主席。柯文哲被問到是否有外力阻擋時表示，他相信總統蔡英文說不會阻擋。

台灣民眾黨創黨大會今天在台大醫院國際會議中心舉行，柯文哲請假3小時出席，閉門創黨大會通過黨章，選出柯文哲為黨主席；隨後柯文哲出席公開的創黨成立大會，發表30分鐘短講、由民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，並簽署創黨首份公文。

鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平送來花籃致意，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤並現身創黨大會，引發外界政治聯想。

柯文哲會後受訪時表示，政治上就是要朋友多、敵人少，禮尚往來是正常的，不用給它太多意義。

媒體詢問，台灣民眾黨不收黨費，未來經費來源為何。柯文哲表示，今天只是法律程序上的籌備會，沒有邀請很多人參加，要等內政部核准後，才能正式招收黨員、成立政治獻金的帳戶。

對於前台南市副市長曾旭正認為台灣民眾黨的名稱是混淆歷史，媒體詢問柯文哲是否認為有外力阻擋，柯文哲回應，民主社會不可能100%，一定會有各種雜音，他就是依法行政，「我相信小英總統宣示說她不會阻擋」，今天會議結束整理好資料，就會送去內政部正式遞件申請成立政黨。

至於民眾黨黨章提到，對外關係上採取務實路線，確保台灣主體性，是否就是指兩岸關係。柯文哲說，外科醫生最大特色就是務實，他從2014年當台北市長到現在，都是用務實的態度，最重要的中心思想是台灣的整體利益與人民福祉，方法會隨著環境去改變，但是中心思想不會改變。

媒體關注台灣民眾黨在明年立委選舉提名幾席區域立委，柯文哲說，今天是倉促成立政黨，到大選之前會一樣一樣處理，今天只是開始。

創黨大會也有「柯粉」轉「柯黑」前來抗議，柯文哲表示，「柯文哲還是柯文哲」，民主政治本來就不會是100%，要共存共榮。過去台灣政治很大的問題，就是看不順眼就要消滅，但從醫學角度來看，有時候就是要能夠承認差異存在。

至於要如何確保台灣民眾黨的生存，讓小黨不會成為側翼，柯文哲說，過去修憲讓立委選舉變成單一選區兩票制，他相信當年國民黨跟民進黨會通過修憲，很大原因就是要讓第三黨很難出頭，但規則既然是這樣，還是遵守憲政規則，在既有憲政技術上去突破，是大家要思考的題目。在憲法沒修之前還是遵守憲法，「有本事修憲再講」。（編輯：林孟汝）1080806