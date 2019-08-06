一芳水果茶挺一國兩制 鄉親和加盟店憤慨

（中央社記者趙麗妍、吳哲豪台中6日電）香港一芳水果茶在微博貼文支持一國兩制，遭網友抨擊是「一芳兩制」，在一芳發跡的台中豐原有人覺得讓人傷心、同集團的喬治派克加盟店感到憤慨，不惜揚言退出加盟。

香港「反送中」罷工、罷市、罷課的「三罷」昨天開始，香港一芳水果茶在微博發表「堅決維護一國兩制，反對暴力罷工」相關聲明，引發台灣網友揚言抵制，並抨擊「一芳兩制」。

一芳水果茶發跡台中，走進豐原廟東的一芳水果茶直營店，牆上斗大海報寫著，一芳水果茶傳承曾祖母的小名與秘方，採用當令水果，不添加任何濃縮汁調味，所有食材都是來自台灣這片土地，讓古早經典再現。

住在豐原10多年的林姓男子指出，一芳水果茶發跡豐原廟東夜市，自台灣起家應該力挺台灣，講這種話太讓人傷心，生意人心中有那把尺就好了，身為董事長沒有顧及到加盟主，輕率發言，傷害了許多靠著這個品牌營業的人，個人立場尊重，但應考慮到其他人。

一早仍有民眾到一芳水果茶購買，2名女學生路過購買了茶飲，她們表示，還不清楚發生什麼事，但以後不想再喝了。另家一芳水果茶才開店，外送訂單電話接不停，有民眾說，飲料好喝最重要。

廟東夜市的商家表示，一芳水果茶的生意一直很好，經常大排長龍，但做生意的對政治不想多談，想要好好做生意，活下去比較重要。

一芳水果茶所屬的墨力國際股份有限公司旗下有多個連鎖品牌，除了一芳水果茶外，還有喬治派克、牧島燒肉、樂昂咖啡等品牌。

喬治派克彰化大竹店在臉書粉絲專頁指稱，對於一芳水果茶支持一國兩制的舉動，真心感到抱歉和倒楣，加盟業者躺著也中槍，他們要聲明並不認同香港代理商擅自發出的聲明，真的很不負責任，他們正積極的和總部人員表達不滿。

喬治派克大竹店說，如果總公司3天內未發表反一國兩，不惜退出加盟，「寧願吃土也不願失去自由」，如果因此拆招牌的話，還希望大家繼續支持。不過，當記者前往大竹店採訪時，店家卻不願受訪，只說臉書貼文是他們自己貼的無誤。

時代力量立委洪慈庸接受媒體聯訪指出，自吳寶春為了上海店而支持「兩岸一家親」事件，到香港一芳水果茶支持一國兩制，可以看到真的沒有所謂的「政治0分，經濟100分」。

洪慈庸指出，這些業者到中國經營都必須拿台灣的民主跟自由去交換這樣的經濟利益，她非常難過，但不應該譴責這些業者，應該譴責中國的政權，台灣應該做的是強化自己的經濟體質，減少對中國的經濟依賴，才能保有民主跟自由。（編輯：陳清芳）1080806