韓國瑜喊話整合 吳敦義：赴湯蹈火無怨無悔

國民黨總統參選人韓國瑜（圖）自黨內初選結束後一直盼與鴻海創辦人郭台銘會面，但至今尚未聯繫上。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨面臨黨內整合難題，國民黨主席吳敦義今天在臉書表示，作為黨主席為了回應各方而焦頭爛額，有什麼好戀棧，但為了國民黨重返執政，即使赴湯蹈火，他也無怨無悔，因為這就是黨主席的責任。

國民黨總統參選人韓國瑜自黨內初選結束後一直盼與鴻海創辦人郭台銘會面，但至今尚未聯繫上，近日郭台銘將與台北市長柯文哲合作傳言不斷，黨內擔憂分裂危機，韓國瑜日前也向黨主席吳敦義喊話，盼由吳敦義出面整合。

吳敦義在臉書說，每個月借貸3000萬元維持黨的營運，他無怨無悔；在各方明槍暗箭、流言蜚語之下，堅持公平公正公開的制度，他無怨無悔；承受各方壓力，辦理初選推舉出最有勝選機會的候選人，他無怨無悔。

吳敦義說，現在做為國民黨的主席，每個月都要借錢度日、為了回應各方而焦頭爛額，「有什麼好戀棧的？有什麼好享受的？」只是一份為了黨、為了國家的責任而已。

吳敦義說，為了國民黨重返執政，為了不公不義能撥亂反正，即使赴湯蹈火，他也無怨無悔，因為，這是作為黨主席，他無怨無悔的責任。

知情人士指出，吳敦義臉書貼文主要回應今天媒體一篇要他「不能再躲」的短評，因為吳敦義已經透過各種管道、資源進行黨內的整合，從來就沒有不擔起這份責任。

親近吳敦義的中常委指出，說吳敦義沒有在整合是騙人的，但初選殺的這麼激烈，總是需要時間，整合的工作也是循序漸進，哪有一下就整合完的可能。

至於吳敦義是否已經與郭台銘身邊的人會面，該名中常委說，這他不清楚，但據他了解，吳敦義一定透過他所有的人脈和資源進行整合，很多是檯面下的工作，無需搬到檯面上說。（編輯：楊凱翔）1080806