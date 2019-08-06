謝長廷談柯文哲組黨 尚不知柯是否選總統

駐日代表謝長廷6日在駐日代表處與台灣媒體茶敘時談到台北市長柯文哲組黨一事。他說：「以我來講，如果真的要選總統選上的話，就不會組黨。」中央社記者楊明珠東京攝 108年8月6日

（中央社記者楊明珠東京6日專電）駐日代表謝長廷今天與駐日的台灣媒體茶敘時，被問到有關台北市長柯文哲今天組台灣民眾黨一事時表示，「以我來講」，如果真的要選上總統，就不會組黨。

謝長廷今天在東京駐日代表處與台灣媒體茶敘，問到柯文哲今天組黨一事時表示，不知柯文哲為何要組黨、什麼時候決定組黨的。

謝長廷說：「如果是我，真的要選總統選上的話，就不會組黨。」他的理由是，組黨後會限縮，雖然看起來更有力量，但就是1/3或1/4的力量。如果要選總統，就要保持較寬廣的格局，所以柯文哲會不會參選總統，還不知道。

謝長廷再分析，如果柯文哲是要發展政治勢力，像是國會的力量，當然組黨是一個機會。組黨的話，不分區席次非常多，也有補助金什麼的。但他還是認為，如果要選總統，組黨好像不大好。

謝長廷有點詼諧地說：「不過他（柯文哲）的智商比我高，聯考他也考得比我多分。」

至於柯文哲如果參選明年元月的總統大選，會拉到藍營的票或綠營的票，謝長廷說：「這端視柯文哲選戰的打法，可拉藍也可拉綠，這是很辯證的問題。因為你看柯文哲在罵綠的，綠的感到很生氣，其實他是在拉藍的票。所以這東西（思考）要轉很多個彎。」

中國封殺赴台自由行，日媒報導目前正是日本人到台灣觀光旅遊的好時機。還有日本網友表示，沒有中國客的觀光區宛如天堂。

對此，謝長廷表示，所謂好時機有兩個因素，一是日圓升值，二是現在真的故宮很容易進去，101大樓也沒人在吵，圓山飯店取消的人不少，對其他國家觀光客來講，是個好時機，可避免擁擠。

他說：「中國這個政策坦白說是完全錯誤的，這會讓全世界感受到原來觀光客是可以這樣操作的。」

他表示，中國說自由行不准就不准，團客不准就不准，這是有些自由國家無法想像的，中國是自暴其短，等於告訴全世界，中國都是在控制。

他說，當然中國是要給台灣壓力，國內有些業者會受害，遊客訂房突然取消等，有的人會怪罪政府。但從另一個角度來看，日本或其他國家的旅客可彌補。

日韓交惡，日媒報導有日本政府相關人士說，半導體若不能從南韓進口，可向台灣購買。

對此，謝長廷表示，也不能太幸災樂禍，台灣是可以賣的，也沒受什麼限制。

他說，世界上對台灣是不公平的，什麼適用貿易優惠的「白名單」、管制戰略物資的國際組織，照理說台灣是要受管制的，但因政治問題都沒加入。講起來，台灣是最自由的、是世界模範生、最自律的。伊朗、北韓都沒加入，全世界都很怕，而台灣的科技不輸人的。

日本7月21日參議院選舉，改選半數席次，對台灣友好的超黨派國會議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）有52位議員改選，結果7位落選，9位沒參選，因此日華懇成員從287位減至271位。

謝長廷說，日本國會議員約700名，日華懇約占4成（約280名）, 這次參議院選舉後低於4成，駐日代表處正整理新當選議員的名單，正在邀請中，希望儘速補足。（編輯：郭中翰）1080806