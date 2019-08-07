惡質謠言燒不完 陳菊臉書說分明

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府秘書長陳菊今天對於涉及她個人的謠言網路一再轉傳甚至被名嘴引用炒作表示，提告不只是捍衛個人的清譽，更是捍衛台灣得來不易的自由民主，遏止為了選舉製造的謊言撕裂台灣社會，維護民主體制正常運作。

陳菊上午在臉書發文表示，1979年底，美麗島事件爆發之際，當時的威權政府為了合理化鎮壓與逮捕，透過控制的媒體鋪天蓋地醜化美麗島的參與者，將我們形容成十惡不赦的流氓惡棍，幸好善良的台灣人民並沒有被這些謊言欺騙，反而大力聲援美麗島、促成了台灣的民主化。

她說，40年後的今天，台灣已經是民主自由的國度，但很不幸的，這種以污衊中傷和不實指控進行的政治鬥爭，卻還沒有消失，甚至隨著通訊傳播科技的進步，濫用言論自由的名義，變得更加猖狂。

針對近來有許多關於陳菊的荒誕謠言四處流竄，陳菊表示，包含在以前住的官邸發現100萬元現金、國安局吳宗憲少校是舊部屬、在高雄市長任內貪污500億等等。這些謠言不只經不起事實的檢驗，更悖離常識的範圍，卻還是在網路一再轉傳，甚至被少數媒體名嘴引用炒作。

「我的一生投入台灣社會改革迄今40多年，個人作為自有公斷，從政的成績也不畏檢視，但這些謠言不只傷害我，更傷害台灣社會的互信、挑起無謂的對立，模糊了是非公道的界線」陳菊說。

她表示，對這些中傷謠言的製造與散播者提告，不只是捍衛個人的清譽，更是有責任捍衛台灣得來不易的自由民主，遏止為了選舉製造的謊言撕裂台灣社會，維護民主體制的正常運作，讓公共事務的討論回歸理性溝通、找回社會的是非公道，團結攜手面對共同的未來。（編輯：趙蔚蘭）1080807