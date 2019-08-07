APPU閉幕 蘇嘉全：爭取加入各種國際議會組織

（中央社記者范正祥台北7日電）立法院長蘇嘉全今天在亞太國會議員聯合會（APPU）年會閉幕致詞時說，立法院正積極爭取加入各種國際議會組織，包括亞太國會議員論壇與國際國會聯盟等，盼國際友人大力支持。

APPU第83屆理事會暨第49屆年會今年由台灣取得主辦權，相關會議5日至7日在台北圓山飯店舉行，圓滿完成，共有17國、81名外國訪賓共襄盛舉，是繼2014年8月時隔5年之後，再度於台北舉辦，也是台灣第10次主辦APPU年會。

本次APPU大會決議通過10案並簽署聯合公報，包括台灣所提「籲請APPU會員國共同預防及移除海洋廢棄物，有效管理海洋廢棄物來源及保護海洋環境」，以及「籲請APPU會員國以資訊共享模式，共同強化經貿合作」在內等5案。

今天在閉幕式上，首先宣布明年APPU第50屆年會將在日本舉辦。日本代表團團長、眾議員山口俊一特別表示，本次APPU第49屆年會在大會主席蘇嘉全領導下圓滿成功，他也感謝包括立法院以及外交工作人員在內各方的熱情款待。

蘇嘉全致詞時表示，感謝與會各國貴賓不辭辛勞熱烈討論各項重大議題。APPU作為以國會議員為主體的國際會議，歷經數十年時光的洗禮，也克服了諸多問題。今年再度延續光榮傳統，舉辦第83屆理事會與第49屆大會，並且圓滿閉幕。

蘇嘉全表示，為推動國會外交，並促進與各國更多的實質交流與合作，台灣已成為「中美洲議會」（PARLACEN）、「中美洲及加勒比海盆地國會議長論壇會議」（FOPREL）永久觀察員，也是「民主太平洋聯盟」（DPU）與APPU的正式會員。

他說，立法院現在正積極爭取加入各種國際議會組織，包括「亞太國會議員論壇」（APPF）與「國際國會聯盟」（IPU）等，希望國際友人大力支持。

蘇嘉全表示，APPU本屆年會經過連日熱烈討論，對於未來印太地區各國加強跨國議題合作、促進區域整合、深化民主交流、形塑海洋文化連結及永續生態維護等共同願景，作出了重大貢獻。本屆年會獲致多項具體成果，透過立法與行政的合作關係，有助於各國政府在制定相關政策及解決問題時作為決策參考。（編輯：黃國倫）1080807