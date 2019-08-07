黃國昌：民眾黨衝擊時力 但柯文哲須受檢驗

（中央社記者王揚宇台北7日電）台北市長柯文哲昨天成立台灣民眾黨，並當選黨主席。時代力量立委黃國昌今天表示，柯文哲組黨，造成最大衝擊的是時代力量；時代力量立委徐永明則提醒柯文哲，別把台北市政府當成競選總部。

民眾黨昨天創黨，黃國昌與徐永明今天分別在臉書分享看法。柯文哲今天受訪時則表示，不分區立委會提滿34席，而這些人要能在立法院執行他的意志力。

黃國昌說，柯文哲組黨造成最大衝擊的，是時代力量，這麼簡單的分析，他當然清楚。儘管如此，無論是面對媒體詢問、還是在個人直播中回答網友，他依然是表示樂觀其成，沒有口出惡言。

黃國昌表示，這本是民主政治的常態，透過競爭讓台灣民主向上提升，以人才、價值與政策，爭取選民認同。台灣民眾黨如同其他紛紛成立的新政黨一樣，接下來也必須接受這3方面的檢驗，沒有辦法只靠柯文哲一個人的光環。時間，會印證很多事情。

徐永明則質疑，柯文哲日前違反行政中立，在台北市政府召開組黨記者會，現在黨員名單一攤開，更發現許多一級主管也在其中；提醒柯文哲，別把台北市政府當成競選總部，高雄已經有一個不務正業的市長，台北千萬不要有樣學樣。（編輯：蘇志宗）1080807