地震加颱風 蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心

（中央社記者劉建邦台北8日電）今晨宜蘭外海發生芮氏規模6.0地震，行政院長蘇貞昌隨即赴中央災害應變中心坐鎮，他說，颱風期間又遇地震，過去少見，目前各地未傳出災情，謝天謝地，持續針對防範颱風警戒。

中央氣象局地震測報中心地震報告，今天清晨宜蘭外海發生芮氏規模6.0地震，幾乎全台有感，最大震度在宜蘭武塔，高達6級，2級以上人體可感受總搖晃時間長達76秒。

上午7時2分又發生芮氏規模4.6地震，地震深度66.4公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方14.8公里（位於宜蘭縣蘇澳鎮），最大震度宜蘭縣、新北市3級。

行政院長蘇貞昌在地震發生後，隨即趕赴中央災害應變中心坐鎮，內政部長徐國勇陪同。

蘇貞昌聽完各部會報告後表示，這次預防颱風襲台期間，又遇地震，這是過去少見情況，目前未傳出災情，雖有極少地區停電，相關單位也持續修復，很感謝各部會同仁協助，謝天謝地。

蘇貞昌說，從報告預判，颱風還未最靠近台灣，但雨勢今晚會越來越強，且餘震帶來災情也難以預測，希望相關單位持續加強緊戒，並跟各地方政府、產業保持密切聯繫。

蘇貞昌指出，因是少見的颱風來襲又遇地震狀況，為避免國人恐慌，可透過各式通訊管道告知民眾，也呼籲民眾注意各種颱風、地震預防措施，防救災人員自身安全也應注意。

蘇貞昌說，針對颱風事先預防措施，相關單位像水庫調節放水、調度抽水機等狀況，請務必隨颱風移動進行調動，持續關注各種可能發生災害情形，做最有效運用。感謝第一線救災同仁及國軍靈活調度應用，務必讓災害減到最小。（編輯：唐聲揚）1080808