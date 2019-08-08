颱風加地震 蘇揆向總統報告應變情形

（中央社記者顧荃台北8日電）颱風利奇馬來襲，今天清晨宜蘭外海又發生芮氏規模6.0地震，行政院長蘇貞昌隨即赴中央災害應變中心坐鎮，聽取報告後，立刻與總統蔡英文通電話，報告災情與應變準備狀況。

蘇貞昌在電話中向蔡總統簡報地震災情與因應颱風利奇馬來襲準備狀況。

蘇貞昌表示，因地震震央在宜蘭外海，他在中央災害應變中心與宜蘭縣長林姿妙通過電話，宜蘭除了有3000多戶停電外，沒有任何災情，且已經全部修復；另有兩架空勤直升機升空觀測宜蘭周邊山區，目前也沒有任何狀況傳出。

蘇貞昌說，在全國方面，台北市萬華跟新北市林口有停電情形，目前大多已修復；交通、軌道運輸都正常，沒有災情傳出；台南的水庫跟石門水庫的水量需要調節，準備調度洩洪，其他水庫將隨時注意狀況調節，也會啟動通知機制。

他說，颱風雨量今晚可能開始增強，地震恐有餘震，颱風來襲時又發生地震是比較少見的狀況，他已要求各防救單位要加強戒備，隨著颱風雨量狀況，也要靈活調度抽水機、防救機具與車輛等；全國各地國軍也已備好機具待命；全國災害應變中心都二級開設，人員都已進駐留守。

蘇貞昌又說，目前沒有災情傳出，請蔡總統放心，有任何情況會隨時跟蔡總統報告。（編輯：李信寬）1080808