韓國瑜11日南投固樁 參拜宮廟與縣長議員座談

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜下鄉之旅首站走訪桃園9宮廟，下一站將在11日走訪南投，以宮廟行程為主，也將與南投縣長林明溱、縣議員座談。林明溱過去力挺鴻海創辦人郭台銘，韓國瑜這趟行程固樁意味濃。

林明溱在國民黨內初選階段，曾公開力挺南投女婿郭台銘，7月28日也未出席國民黨全代會，引發聯想。不過，針對近日外傳郭台銘將與台北市長柯文哲結盟，林明溱6日呼籲郭台銘信守承諾，支持國民黨提名的總統參選人。

韓國瑜日前定調平日忙市政、假日拚選舉，在獲國民黨正式提名為總統參選人後，3日首站下鄉之旅直搗民進黨執政縣市桃園市，一路狂掃9宮廟，最後選在興仁公園舉辦小型造勢。

韓陣營表示，南投縣是韓國瑜競選高雄市長時唯二沒有去輔選的地方，因此下鄉之旅下一站將在11日走訪南投，行程主要以參拜宮廟為主，另也有安排與縣長、縣議員的座談會等。

韓陣營指出，韓國瑜的選舉行程皆會以走訪基層為主，不會舉辦大型造勢，主要就是考量到現在是颱風季，且韓國瑜仍以高雄市政為主，若有突發狀況，需隨時取消選舉行程；現在颱風利奇馬也逐漸接近台灣，若11日正逢颱風，也會取消南投行程。

韓陣營指出，詳細的南投行程，最快今天做最後定案後對外發布。（編輯：張均懋）1080808