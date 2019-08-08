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中國對台限縮 蔡總統：剝奪人民認識台灣很可惜

最新更新：2019/08/08 13:31
總統蔡英文（前）8日到屏東參加莫拉克風災10週年特展活動，媒體聯訪詢問中國大陸對台限縮問題，蔡總統重申，這麼做剝奪了中國大陸人民來台灣走走看看、認識台灣、體驗台灣風土人情的機會，這是非常可惜的事情。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月8日
總統蔡英文（前）8日到屏東參加莫拉克風災10週年特展活動，媒體聯訪詢問中國大陸對台限縮問題，蔡總統重申，這麼做剝奪了中國大陸人民來台灣走走看看、認識台灣、體驗台灣風土人情的機會，這是非常可惜的事情。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）總統蔡英文今天到屏東參加莫拉克風災10週年特展活動，媒體聯訪詢問中國大陸對台限縮問題，蔡總統重申，這麼做剝奪了中國大陸人民認識台灣的機會，非常可惜。

中國日前宣布暫停旅客來台自由行簽證，另據中國電影報及多家中國媒體報導，中國國家電影局將暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。

對於中國近日對台限縮，蔡總統說，政府對兩岸交流一直採取開放和正面態度，這段時間看到中國在旅遊、影視等方面開始設限，「這對兩岸的正常交流並不是我們所樂見的」，也剝奪了中國大陸人民來台灣走走看看、認識台灣、體驗台灣風土人情的機會，這是非常可惜的事情。

媒體另問到，韓國瑜日前說民進黨繼續拱蔡總統當總統，是想讓身邊的人繼續吃香喝辣，是不是不實指控。蔡總統說：「這確實是不實指控，他都已經做到總統參選人，不應該這樣。」（編輯：唐聲揚）1080808

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