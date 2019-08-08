地震加颱風 蘇貞昌指示提高警戒加強防颱

（中央社記者顧荃台北8日電）颱風利奇馬來襲，今天清晨宜蘭外海又發生芮氏規模6.0地震，行政院長蘇貞昌今天指示各部會與各級政府務必提高警戒，因應颱風可能夾帶的大雨，提前完成各項防颱整備工作。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，今天是莫拉克風災10週年的日子，今年也是九二一地震20週年。10年前莫拉克颱風夾帶創紀錄的超大豪雨，雨量超過2500毫米，幾乎等於一整年的雨量，集中兩天內在南部地區傾瀉而下，造成重大災情，全台共計699人死亡，農損近新台幣200億元。

蘇貞昌說，1999年的九二一大地震，造成成千上萬民眾死傷、基礎設施嚴重受損，全國經濟損失達3647億元。讓人深刻體會，「人定」不再能「勝天」，必須更謙卑的面對大自然。

他表示，台灣位處地震、風災頻繁地帶，面對極端氣候以及災害發生頻繁化、劇烈化的挑戰，政府必須以最嚴謹的態度，反覆檢討防救災體系還有哪些不足之處，並完備各項災防法規、建立更縝密的防救災作業計畫，同時透過科技精進整體災防能量，擴大公私協力，共同打造韌性國土，讓民眾加強防災、離災、減災，並能從各種災害中迅速復原，共創安居樂業的永續家園。

他說，中央氣象局已於昨天下午發布利奇馬颱風的海上颱風警報，今天下午及明天將是影響台灣最明顯的階段，中央已成立災害應變中心，由內政部長徐國勇擔任指揮官，他要特別提醒各有關部會與各級政府務必提高警戒，因應颱風可能夾帶的大雨，提前完成各項防颱整備工作。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）轉述，蘇貞昌平常就很早起，地震發生時已起床，立刻決定前往中央災害應變中心，隨即在清晨6時30分抵達災變中心，聽取簡報後並與總統蔡英文通電話。蘇貞昌也在第一時間裁示，政府一定要戒慎恐懼，颱風同時有地震非常罕見，很擔心會不會發生相對嚴重的災情，督促各部會一定要上緊發條。（編輯：蘇志宗）1080808