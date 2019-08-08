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颱風利奇馬來勢洶洶
颱風利奇馬增強為強烈颱風，中央氣象局已發布海上及陸上颱風警報，提醒基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮防範強風豪雨。
颱風利奇馬來勢洶洶
新聞專題
颱風利奇馬來勢洶洶6/12

颱風利奇馬逼近 3萬餘名國軍待命救災

最新更新：2019/08/08 12:49

（中央社記者王承中台北8日電）強烈颱風利奇馬逼近台灣，國防部今天表示，國軍目前待命兵力3萬3000餘人、各類車輛機具4200餘部，40輛AAV7兩棲突擊車均已完成整備，可立即投入災防任務。

根據中央氣象局最新颱風消息，強烈颱風利奇馬暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面。國防部上午發布新聞稿表示，因應利奇馬颱風可能對台灣地區造成影響，國防部配合中央災害應變中心，同步於上午8時30分完成應變中心一級開設，藉由最周延準備，將災損降至最低，確保民眾生命財產安全。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬3000餘人、各類車輛機具4200餘部，陸軍航特部及海軍陸戰隊完成特戰小組預置兵力派遣規劃；另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，及海軍左營火牛營區40輛AAV7兩棲突擊車均已完成整備，可立即投入災防任務。

此外，國防部也表示，因應清晨6級地震，恐造成山區或災害潛勢區域土石鬆動，易肇生災害事件，國軍已加強與各縣市政府聯絡，主動瞭解有無救災兵力派遣需求；另依先前救災經驗，第三作戰區主動與宜蘭縣英士村聯絡，將視該村需求，提供撤離村民相關協助，以維安全。

國防部指出，利奇馬颱風逼近台灣地區，國軍將持續密切關注颱風行進路線，在確保官兵安全前提下，靈活調度可用兵力，全力協助地方政府執行災防任務，確保民眾生命財產安全。（編輯：張均懋）1080808

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