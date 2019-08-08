108課綱上路 教育部配套措施投入450億

（中央社記者顧荃台北8日電）教育部今天表示，108課綱8月起實施，配套措施包括前導學校、補充師資員額等，共投入經費達新台幣450.7億元。教育部長潘文忠說，新課綱著重核心素養，並無「去中國化」問題。

教育部上午在行政院會報告「108課綱實施與配套措施」。

教育部國教署署長彭富源出席院會後記者會時表示， 108年度課綱正式上路，這是首次將國小至高中職共12年的國教課程整併規劃，為了確保108課綱穩健上路，前置配套工作投入大量人力物力，相關經費已達450.7億元

彭富源說，配套工作包括補助前導學校試行經費10.54億元；精進課程與教學58億元；在師資員額部分，補足新課綱所需人力，提高國小教師員額至每班1.65人、國小合理員額、國中專長授課人力、偏遠地區國中合理員額、高中職新增鐘點費等補助，編列經費238.82億元。

在教學設施與設備部分，補助高中職實施新課綱所需的一般科目教學設備、協助學校建置所需專業教室或學習環境活化改建、科技教室或資訊科技教室等學習設備，經費共143.34億元。

教育部8日表示，108課綱8月起實施，配套措施包括前導學校、補充師資員額等，共投入經費達新台幣450.7億元。（教育部提供）

對於外界質疑108課綱國文的文白比例和社會科史觀「去中國化」，教育部長潘文忠表示，108課綱經過周延和多元審議，以推動核心素養為發展方向，希望培養學生良好的閱讀和理解能力，讓學生思考不受限於文體；社會領域要讓學生學習思考跟思辨，重點在於如何從自己所在的地點，來看區域或世界歷史發展脈絡，無關乎「去中國化」等思維。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，教育是百年大計，最重要的目的就是讓每一個孩子都能在成長的過程中適性學習，找到自己獨特的定位，並成為一個更好的自己。108課綱歷經2年6個月、近200場次的審議，終於在今年6月完成，目標不只是要讓孩子從教育中獲得考試的技能，還要讓他們成為學習的主體，認識自己、認識世界，有能力面對未來的各種挑戰。

蘇貞昌說，108課綱涵蓋高中、國中及國小階段，強調探究與實作能力，以培養學生創新、思辨、跨域與實作的能力。請教育部持續輔導地方政府及學校依課綱精神加強課程設計與研發，並積極活化教師教學，為12年國教啟動全新的課程樣貌、教學方式及學習型態，以達適性揚才目標。（編輯：黃國倫）1080808