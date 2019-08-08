電動機車補助階梯式調降 109年最高1萬元

經濟部8日上午在行政院會報告「機車產業升級轉型輔導」，指出政府將持續鼓勵業者研發優質低污染的燃油機車及電動機車，並協助傳統機車行升級轉型。圖為經濟部次長林全能出席院會後記者會。中央社記者郭日曉攝 108年8月8日

（中央社記者顧荃台北8日電）經濟部今天說，目前購買電動機車最高補助新台幣1萬2000元的額度，將階梯式調降，明年最高補助1萬元，共編列13.73億元經費，可補助16.78萬輛；並輔導1萬家機車行升級轉型。

經濟部上午在行政院會報告「機車產業升級轉型輔導」。報告指出，政府將持續鼓勵業者研發優質低污染的燃油機車及電動機車，並協助傳統機車行升級轉型。

蘇貞昌上午在院會中表示，台灣一向有「機車王國」之名，共有超過1500萬輛機車，平均1.5人一輛，無論是密集度、零組件製造與產業完整度，都是數一數二。在時代浪潮與環保要求下，機車朝電動化發展已成時勢所趨，也對傳統機車業者及全國2萬8000多家的機車行帶來衝擊，政府必須加以因應。

蘇貞昌表示，在「電動機車補助」部分，考量政策穩定性，引導車廠持續投入資源開發電動機車，明年換購電動車仍給予7000元的補助，如果是使用國產電池的車款，再加碼補助3000元，以引導關鍵組件國產化。

蘇貞昌說，在「燃油機車補助」部分，考量明年出產的7期燃油車在降低空污的效果上也有相當效果，因此政府自明年起，也會給予重型車5000元、輕型車3000元的補助，以加速老舊機車汰換。中古車汰舊換新還有減徵貨物稅4000元的優惠，歡迎民眾多加利用。

他說，在「機車行升級轉型」方面，政府一方面施予基礎訓練，教其維修電動車的技能新知，並要求電動車車廠釋出維修與銷售機會；二方面也提供有助其營運升級的專案貸款。

他表示，基礎訓練自9月1日起就要開班，歡迎機車行業者把握機會多來報名，政府不僅送訓練，還一次送經濟部、環保署、勞動部等3個首長共同署名的結訓證書，可以掛在店門口當作是經過中央技能認證過的活招牌，還可以在受訓同時，獲得專案貸款相關資訊，解決資金需求的問題。

經濟部8日說，目前購買電動機車最高補助新台幣1萬2000元的額度，將階梯式調降，109年最高補助1萬元。（經濟部提供）

經濟部工業局局長呂正華上午出席院會後記者會時表示，目前購買電動機車補助每輛1萬元，使用國產電芯的車款加碼補助2000元，政院已同意經濟部今年額外再追加補助經費11餘億元，全年共補助17.58億元。

呂正華說，考量產業現況與政策穩定性，將階梯式調降電動機車補助金額，明年調整為購車補助7000元、國產電池加碼補助3000元，也就是最高補助1萬元，共編列13.73億元經費，可補助16.78萬輛；110年再視情況調整。

他說，預定將於108年到111年輔導1萬家機車行升級轉型，結合車廠、工商會師資開設維修課程共210班。勞動部將編列預算補助訓練課程與改善就業環境，於108年編列就業安定基金0.5億元，後續4億元再以就業安定基金或相關預算支應，共4.5億元；經濟部則以中小企業發展基金提供機車行更新設備與環境的優惠利率貸款。

經濟部次長林全能說，電動機車發展快速且對環境友善，至107年只有17.5萬輛，但預估今年就會成長16.2萬輛，推估明年也會增加17萬輛。設置電動機車的充換電站也成為重要工作，預計至111年將補助設2310站。

媒體詢問，換購燃油機車也提供補助，表示過去訂定2035年要達到全面電動車的目標，是否已經不執行。林全能回應，分析後認為，應該以市場機制公平處理，加上燃油機車法規趨嚴下，對環境影響降低，因此應該跟電動機車併行處理。（編輯：趙蔚蘭）1080808